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Гепатолог Вялов объяснил, почему утром следует отказаться от варёной колбасы

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Гепатолог Вялов объяснил, почему утром следует отказаться от варёной колбасы
Здоровье
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Врач-гепатолог Сергей Вялов рекомендует избегать определенных продуктов для того, чтобы избежать «холестериновой бомбы» во время завтрака. 

Жареные яйца с колбасой или бутерброды с сыром не являются лучшим выбором для завтрака

Как отмечает эксперт, жареные яйца с колбасой или бутерброды с сыром не являются лучшим выбором из-за высокого содержания холестерина. Например, 100 г вареной колбасы содержат до 70 мг холестерина, один желткок — 180 мг. Вредны и некоторые виды печенья, содержащие от 20 мг холестерина в нескольких кусочках. 

Однако вареные яйца остаются довольно полезным источником питательных веществ, поэтому полный отказ от них не рекомендуется врачами.

Информационное агентство «Informing»

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