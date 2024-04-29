Гепатолог Вялов объяснил, почему утром следует отказаться от варёной колбасы

Врач-гепатолог Сергей Вялов рекомендует избегать определенных продуктов для того, чтобы избежать «холестериновой бомбы» во время завтрака.

Жареные яйца с колбасой или бутерброды с сыром не являются лучшим выбором для завтрака

Как отмечает эксперт, жареные яйца с колбасой или бутерброды с сыром не являются лучшим выбором из-за высокого содержания холестерина. Например, 100 г вареной колбасы содержат до 70 мг холестерина, один желткок — 180 мг. Вредны и некоторые виды печенья, содержащие от 20 мг холестерина в нескольких кусочках.

Однако вареные яйца остаются довольно полезным источником питательных веществ, поэтому полный отказ от них не рекомендуется врачами.