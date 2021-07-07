Доктор Йидон: вакцина для детей в 50 раз опаснее, чем COVID-19

Экс-вице-президент Pfizer доктор Майкл Йидон заявил о том, что вакцина для детей и молодых людей в 50 раз опаснее и смертельнее, нежели сам COVID-19. Об этом сообщает телеканал ЦарьГрад.

Майкл Йидон в прошлом руководил разработками лекарственных препаратов по респираторным заболеваниям, поэтому у знаний у него более чем достаточно в этой области.

«Эти вакцины против коронавируса небезопасны... Генная конструкция заставляет ваше тело вырабатывать вирусный спайк-белок, и мы знаем, и уже много лет знаем, что вирусный спайк-белок вызывает образование тромбов», - пояснил Йидон в ходе интервью War Room.

По его словам, это огромная «фундаментальная проблема».

Доктор заявил, что молодежь менее восприимчива к коронавирусу и «не подвергается риску». Ученый считает неправильным вакцинировать юниоров тем, что для них в 50 раз опаснее, чем сам вирус.

Беспрецедентно высокий уровень «побочек», уверен он, должен вынудить власти отказаться от вакцинации этой категории людей.

Йидон, основываясь на общедоступных данных по США, сообщил о 5 тысячах смертельных исходов после вакцинации за первое полугодие 2021 года.

«Обычно на все вакцины, вместе взятые, приходится 200 смертей в год», - пояснил, резюмируя, он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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