Врач из США Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 смертельно опасна

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Врач из США Джозеф Меркола заявил, что вакцина от COVID-19 смертельно опасна
Здоровье

В США заговорили о смертельной опасности вакцин от COVID-19.

Американский врач-остеопат и член Ассоциации американских врачей и хирургов Джозеф Меркола утверждает, что после того как началась по всему миру вакцинация от коронавирусной инфекции, смертность от прививок возросла от более чем 70 вакцин за последние 30 лет.

Исходя из статистики, которая была предоставлена в США по состоянию на 11 июня 2021 года, в стране зафиксировано 358 379 нежелательных явлений, включая 5993 случая смерти и 29 871 серьёзный побочный эффект. Эти данные содержатся в отчетности о нежелательных явлениях вакцин (VAERS).

Эксперт отмечает, что тяжелые побочные эффекты от вакцинации зафиксированы у 217 подростков в возрасте от 12 до 17 лет. 7 человек из этой возрастной группы умерли после вакцинации.

У беременных женщин было зафиксировано 2136 побочных реакций, среди них 707 выкидышей или преждевременных родов.

В Министерстве здравоохранения и социальных служб  США подчеркнули, что осложнения составляют 1% от всего количества вакцинированных. Тем не менее отмечает специалист, нельзя отрицать рост смертности из-за вакцин.

«Как бы то ни было, регистрируемый уровень смертности от прививок COVID-19 в настоящее время превышает регистрируемый уровень смертности от более чем 70 вакцин вместе взятых за последние 30 лет, и это примерно в 500 раз смертоноснее, чем вакцина против сезонного гриппа, которая исторически была самой опасной», - подчеркнул Джозеф Меркола.

Ссылаясь на медиков, Меркола говорит о том, что у всех, кто получил вакцину от коронвируса, есть шанс умереть от осложнений в ближайшие два-три года.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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