Главный врач-инфекционист НСО рассказала, кому не стоит ставить прививку от COVID-19

Главный врач-инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова назвала группу пациентов, которым не следует проходить процедуру иммунизации. Специалист отметила, что каждый из существующих препаратов от коронавируса имеет свои побочные эффекты, и пациентам с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом и онкологией не стоит спешить с вакцинацией от COVID-19. Об этом пишет «Сибкрай».

Главный инфекционист НСО Лариса Позднякова указала, что пациенты с отягчающими недугами в виде сахарного диабета, болезнями сердца, онкологией и некоторыми хроническими заболеваниями имеют значительно более высокий риск получить серьезные осложнения после вакцинации.

«Минздрав определил внушительный список противопоказаний к любым препаратам, в том числе и от COVID-19. У вакцины против коронавируса есть противопоказания к онкологии в анамнезе. В случае инфаркта нужно понимать, сколько времени прошло после его острой стадии, насколько состояние сердца и сердечно-сосудистой системы позволяет поставить прививку. В любом случае потребуется тщательное медицинское обследование — пациентам из группы риска нельзя просто захотеть и сделать прививку за пару часов», - сообщила Лариса Позднякова.

Эксперт подчеркнула, что именно состояние ремиссии может давать основание для вакцинации — но этот период должен длиться минимум 7 дней, чтобы организм успел восстановиться после заболевания.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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