Министр обороны Украины Таран призвал НАТО испытывать свои новые разработки в Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран предложил странам НАТО «полигон» для «обкатывания» образцов новой военной техники. Глава ведомства во время конференции в Литве в минувшую среду заявил, что они могут тестировать свои новые разработки в Донбассе.

Таран утверждает, что Россия это делает, притом уже давно. По его словам, Москва испытывает в Донбассе комплексы РЭБ, а также оборудование, которое вносит помехи в работу комплексов связи.

Андрей Таран считает, что США могут точно так же тестировать свою технику и оружие в условиях реального боя. Кроме того, Вашингтон имеет возможность испытать свои образцы против российского вооружения.

«Мы приглашаем вас предоставлять нам новые системы для того, чтобы протестировать их возможности в борьбе с российскими системами РЭБ в современной войне», — сказал Таран.

Киев для себя видит выгоду в том, что это будет реальная помощь в борьбе с «агрессией России».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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