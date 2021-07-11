Доктор наук Воробьев: Вакцинация в период эпидемии может усиливать заболевание

Профессор Воробьев считает, что вакцинация в период эпидемии может усиливать заболевание.

Прежде всего доктор медицинских наук, профессор, председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробье подчеркнул, что если людей начинают делить по любому признаку, в том числе и по вопросу вакцинации, то тем самым проявляют элементы фашизма. Об этом сообщает ИА Красная Весна.

«Принудительная вакцинация и связанные с этим явления ведут к сегрегации людей, их разделению. Разделение же людей по любому принципу является элементом фашизма», — заявил эксперт.

Профессор является противником массовой вакцинации. Он отмечает, что вакцины, которые сейчас одобрены в стране, не прошли всех необходимых этапов испытаний. А официальная статистика не фиксирует возникшие после прививки осложнения.

«Что вакцины, не прошедшие испытания и дающее такие тяжелые осложнения не должны широко применяться, — это очевидно. Весь сыр-бор, который я лично поднимал против вакцинации, связан был именно с тем, что они не прошли полные испытания. Теперь вылезают то тромботические осложнения, то миокардит, то еще что-то», — рассуждает Воробьев.

По его мнению, во время роста заболеваемости в период эпидемии вакцинация может спровоцировать гипериммунный ответ организма, что приведет лишь к усилению заболевания. Врач подчеркнул, что такие случаи есть, но о них молчат. Официально не признают, что немало смертей и последствия вакцинация взаимосвязаны. А виной такого отношения к людям - большие деньги.

«Это большие деньги. Огромные. Вся вакцинальная политика — это огромные деньги. И у тех, кто ее проводит, нет ни стыда, ни совести», — уверен врач.

Без резонансной реакции общества на все это ситуация не изменится и власти ничего корректировать не будут.

«Как общество отреагирует — так и будет», — заключил Воробьев.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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