Глава СПЧ Фадеев призвал не наказывать антипрививочников

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Глава СПЧ Фадеев призвал не наказывать антипрививочников
В России
Глава СПЧ Валерий Фадеев

Людей, которые являются противниками вакцинации от коронавируса (интернет-пользователи и журналисты окрестили их антипрививочниками) и насаживают другим свое мнение, наказывать никак нельзя. В этом уверен глава СПЧ Валерий Фадеев.

По его словам, государственные институты сейчас сами распространяют информацию довольно противоречивую, вследствие чего наблюдается настоящий информационный хаос, в котором крайне трудно разобраться.


«Главная проблема – не антипрививочники, - говорит Фадеев в интервью РИА Новости. - Проблема в том, что государственные институты сами распространяют разную противоречивую информацию. Моя позиция такова: государственные институты должны взять себя в руки и выработать какую-то понятную информационную политику».

В качестве аргумента глава СПЧ также указывает на то, что в последнее время информация меняется так часто и стремительно, что даже тяжело ее отслеживать. Разумеется, это приводит к тому, что уровень доверия к ней снижается.

«Начинали с необходимости вакцинировать 60% населения, затем стало 80%, а теперь уже говорят о всех 100%. Но если мы говорим о повсеместной вакцинации, то что делать с детьми?!», - задается вопросом Валерий Фадеев.

А ведь же еще есть и люди с медицинскими отводами по показаниям, беременные. Их что, тоже, получается, прививать?!

Простой обыватель видит весь этот хаос и все больше перестает доверять, хотя предпочел бы, чтобы этой неразберихи не было, чтобы все ответы на вопросы были исчерпывающими и доносились в доходчивой форме.

«Когда это произойдет, тогда и можно будет предъявлять претензии тем, кого вы называете антипрививочниками», - резюмировал Фадеев.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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