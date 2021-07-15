Полицейские из Германии сорвали эфир Владимира Соловьева

Эфир программы Владимира Соловьева «Полный контакт» на YouTube-канале «Соловьев LIVE» был сорван немецкими полицейскими.

Дело в том, что к собеседнику журналиста - а это эксперт Александр Сосновский, проживающий в Германии, они нагрянули прямо во время прямого включения.

Сосновский был в своей квартире в ФРГ. Во время эфира он сосредоточился на несостыковках в отчете ОЗХО по дате забора крови и анализов оппозиционера Алексея Навального. Внезапно его рассуждения прервал звонок входной двери, дополненный активным и настойчивым стуком в квартиру.

Соловьев в этот момент в шутку сказал, что к Сосновскому пытается прорваться немецкая разведка. Как оказалось, он почти угадал - к Александру нагрянули полицейские и разговор на некоторое время пришлось прервать.

Сосновский, впрочем, отсутствовал недолго и вскоре вновь присоединился к Соловьеву.

«Я не могу это объяснить ничем, кроме как тем, что кто-то внимательно следит за тем, где я нахожусь, что я делаю, и дает какие-то сигналы», - предположил он.

С его слов, полицейские заходили, чтобы узнать его личные данные, адрес проживания, а также осведомиться, все ли у него в порядке.

Соловьев допустил, что визит связан с тем, что его собеседник в последнее время активно освещает ситуацию с Навальным, которого якобы «крышуют» западные спецслужбы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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