Власти Москвы опубликовали ответы на основные вопросы работодателей о вакцинации от коронавируса

На официальном портале мэра и правительства Москвы появились ответы на основные вопросы столичных работодателей, которые так или иначе касаются вакцинации сотрудников от коронавируса.

Столичные власти в доходчивой форме объяснили, как рассчитывать процент подчиненных, подпадают ли под вакцинацию работники с гражданством других стран, а также «прошлись» по многим другим вопросам.

«В Москве нынче имеются широкие возможности для прививки от COVID-19 - работает 119 пунктов вакцинации на базе городских и 116 пунктов на базе частных поликлиник. Павильоны «Здоровая Москва» переориентированы исключительно под вакцинацию. А еще работают выездные бригады вакцинации. Получить прививку можно как по записи, так и без нее по живой очереди», - так ответили в мэрии на вопрос, как успеть привить 60 процентов работников в срок до 15 августа.

Что касается вакцинации иностранных граждан, специально с этой целью в «Лужниках» начал работать крупный центр вакцинации. Его пропускная способность, как подчеркивается, свыше 15 тысяч человек в день. Также иностранцы могут сделать прививку в других пунктах, включая 25 городских поликлиник.

В материале на mos.ru сказано, что информация о медотводах, перенесенном коронавирусе и других причинах отказа в вакцинации столичными властями проверяться не будет - это, скорее, данные для работодателя, чтобы он лучше мог оценить защищенность своего коллектива и подчиненных.

Ответы на другие вопросы, которые волнуют работодателей, приведены на mos.ru .

Напомним: 16 июня главный санитарный врач Москвы Елена Андреева завизировала постановление, согласно которому в столице введена обязательная вакцинация работников некоторых сфер.

Согласно документу, первую прививку сотрудники должны успеть сделать до 15 июля, а вторую - до 15 августа.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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