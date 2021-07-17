Генерал ВСУ Кривонос заявил, что никогда украинский народ не проиграет российской армии

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Генерал ВСУ Кривонос заявил, что никогда украинский народ не проиграет российской армии
Украина
Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос

Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос  заявил о том, что сейчас важно в кратчайшие сроки провести подготовку украинцев к сопротивлению России.

Он подчеркнул, что это должно стать на данный момент одной из главнейших задач властей.

«Никогда подготовленный украинский народ не проиграет российской армии», - уверен Кривонос.

Генерал заявил о программе «пяти шагов», в рамках которой будет осуществлена организация территориальной обороне. Также эта программа будет нацелена на «информационное противодействие российской пропаганде» и довоенную подготовку населения.


После такой подготовки, уверен Кривонос, украинцы смогут противостоять даже российскому спецназу. Он заявил, то враги Киева никогда не сунутся на Украину, если будут знать, что везде, буквально «на каждом перекрестке», будут находиться обученные, подготовленные люди, мотивированные и до зубов вооруженные, имеющие единую систему управления.

Боевик заявил, что тогда, по его словам, враги будут понимать, что на каждом своем шагу они будут находиться под наблюдением.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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