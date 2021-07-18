«Нас все время пугают, но мы не стадо»: Казарновская прокомментировала «новый мир»

Российская артистка и оперная певица Любовь Казарновская прокомментировала современные тенденции, развивающиеся на территории России.

Почетный профессор Московского экономического института заявила, что нынешнее поколение живет в «страшное время», поскольку на смену духовным и моральным ценностям пришли эпатирование, хаос и желание самоутвердиться через критику и скандалы, передает «Царьград».

Певица и актриса Любовь Казарновская предоставила негативную оценку «новому миру», который боготворит культ эпатажа, скандала, «хайпа» и разврата. Артистка посетовала, что современная молодежь практически утратила понимание морали, духовности и благородности чувств.

«Мы живём в страшное время. Сегодня через ТикТок и другие соцсети, через эпатаж, через скандал люди делают себе имя. Эти артисты будут забыты, поверьте мне. Мы активно скатываемся в примитивизм, в нивелирование духовных ценностей. Скажите, почему на культуру у нас выделяется так мало средств, в то время как футбол преподается как какой-то культ? Мы же не футбольная страна — Русь изначально была глубокодуховным регионом. В этом наша жизнь и наше ДНК», - сообщила Казарновская.

Актриса напомнила, что именно нравственные ценности помогают людям вести высокодуховное существование, а не примитивную жизнь.

«Мы на этой земле не для того, чтобы нас превратили в биороботов и стадо, которое гонят на бойню. Нас все время пугают развитием роботизации, что люди утратят свое значение. Но это не так — в конечном счете духовность и настоящее искусство выйдут победителями», - добавила артистка.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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