«Нас все время пугают, но мы не стадо»: Казарновская прокомментировала «новый мир»

Российский юрист Наталья Новакова сообщила о серьезных нарушениях, которые были совершены при регистрации отечественных вакцин от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее заявляла о том, что ревакцинация от коронавируса необходима, ведь важно поддерживать высокие титры
Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова, академик РАН Виталий Зверев уверен, что те люди, которые переболели
В Сети опубликовано видео уничтожения силами ВКС РФ пункта управления и техники террористов на территории провинции Идлиб в Сирии. Кадры обнародовал
Вакцинация может сделать коронавирус «злее». Доктор, кандидат медицинских наук, профессор Ольга Акимушкина считает, что вакцинация способна
В новой версии Методических рекомендаций по кодированию Минздрав РФ приводит указания на счет регистрации неблагоприятных последствий прививок против
О недостатках российских подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» написал польский портал Defence24. Субмарины проекта «Варшавянка» являются одними
США возвели на территории Украины свою секретную военную базу - она очень подозрительна и, вероятно, направлена против России. С таким
Как известно, у массовой вакцинации есть как сторонники, так и противники. И те, и другие приводят весомые аргументы в пользу своих убеждений. Своим
Авторы грузинского издания «Грузия online» рассказали об очередном заявлении представителя антиоккупационного движения «В единстве» Давида Кацарава.
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