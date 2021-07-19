Волна дефолтов: Китай запускает новый кризис

В Китае наблюдается волна дефолтов по корпоративному долгу. И она рискует повергнуть мировую экономику в депрессию. О таком риске аналитики МВФ и Всемирного банка предупреждали еще до пандемии. Коронавирус стал тем самым «черным лебедем» и в Азии зреет новая угроза.

За первые шесть месяцев года 25 китайских компаний объявили дефолт по облигациям - речь почти о 10 миллиардах долларов. Это самый высокий показатель за всю историю рынка объемом 121 процент ВВП Поднебесной.

Примечательно, что более половины дефолтов припадает на государственные организации (5,6 миллиарда) - это следует из оценок Fitch.

Согласно подсчетам Shanghai DZH, дефолтов практически вдвое больше - на 18 миллиардов долларов.

В облигациях компаниях, которые контролируются государством, наблюдается кризис неплатежей. И это притом, что в 2019 году на весь сектор приходилось только 10 процентов дефолтов. Ситуация кардинально изменилась в 2020 году - 40 процентов.

Что касается первых двух кварталов года нынешнего - более половины.

В ближайшие два года китайским компаниям предстоит погасить или рефинансировать долги на 2,14 триллиона долларов. Это на 60 процентов больше, чем в такой же период года предыдущего. Уповать на власти? Проблемы возможны даже в региональных правительствах.

Сама же китайская экономика и без этого обременена долгом почти на 300 процентов ВВП, передает РИА Новости.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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