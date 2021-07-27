Депутаты Пекарева сократили программы для молодежи почти в 10 раз

В преддверии выборов в Мособлдуму глава Совета депутатов Электростали Владимир Пекарев, судя по всему, «спекулирует» на помощи молодежным «Трудовым отрядам». Хотя на самом деле подконтрольный ему Совет сократил финансирование важных молодежных программ почти в 10 раз, пишут СМИ .

«Трудовые отряды» существуют в Электростали давно и пользуются популярностью у молодежи. В первую очередь потому, что позволяют подросткам подработать летом на уборке улиц. Однако злоупотребление их доверием и сокращение финансирования могут привести к краху программы.

«Молодежный центр» финансируется из муниципального бюджета, и в 2021 году на программу выделили всего один миллион рублей, как следует из информации с сайта администрации. Журналисты подсчитали, что в месяц подросток получает примерно 3,5 тыс. рублей, а ранее на отряды денег выделяли почти в 10 раз больше.









За последние пять лет на программу выделили в общей сложности 43 млн рублей - примерно от 8 млн до 10 млн рублей в год. В новой документации на «пятилетку» предусмотрено только 4 млн рублей, то есть в год на отряды дадут не 8-10 млн, а всего 1 млн рублей - это почти в 10 раз меньше. И это при том, что в 2021 году к работе хотят привлечь 152 подростков, а дальше и вовсе 500.









За формирование бюджета и распределение средств отвечают непосредственно Совет депутатов и его глава Владимир Пекарев. В прошлом году он отказался от должности главы Электростали, а теперь собирается баллотироваться в Мособлдуму по 25-му округу. Как пишут СМИ, в рамках пиар-кампании Пекарев уже направил в больницы ненужную медикам краску, а теперь пиарится на молодежи. Ведь по-другому ему в подмосковную думу не пройти, считают СМИ: вся его политическая карьера связана с громкими скандалами.

После увольнения с должности главы города Пекарев продолжает оказывать большое влияние на администрацию, несмотря на то, что ее фактически возглавляет Инна Волкова. Журналисты объясняют сложившуюся ситуацию тем, что Волкова находится в безвыходном положении. Ее легко может снять с должности Совет депутатов, которым руководит Пекарев, а вот она ответить тем же не может.

В случае провала на выборах областных законодателей, в компанию которых Пекарев пытается попасть, в том числе, благодаря бизнес-связям , он может продолжить политическую карьеру в Электростали.

СМИ также заметили, что Пекарев использует «Трудовые отряды» в рамках пиар-кампании. Журналисты обнаружили, что к постам и фото в сообществе «Трудовые отряды» добавляются тематические хэштеги с упоминанием Пекарева (#ТрудовыеОтрядыПекарева и #ТрудовыеОтрядыГлавы).









Более того, в соцсетях все чаще пишут о плодотворной работе главы Совета депутатов с молодежью и его личной помощи отрядам. Причем большинство аккаунтов, с которых размещается позитив, пустые. СМИ предполагают, что Пекарев мог нанять ботов для повышения узнаваемости и улучшения репутации перед выборами.





Однако действия депутата – это, по сути, фикция. Он говорит о мнимой поддержке молодежи, хотя сам урезает финансирование молодежных программ. При этом в большинстве случаев подростков сгоняют в чистые районы вместо того, чтобы они действительно привели в порядок требующие ухода дворы, а не дублировали работу дворников. Местные жители давно жалуются на грязь, разбросанный строительный мусор и нестриженные газоны.









Однако Пекарев, получается, не заинтересован в реальном благоустройстве города, он лишь создает видимость отсутствия проблем, считают журналисты. При этом депутат использует «Трудовые отряды» только в рамках пиар-кампании перед выборами и вкладываться в развитие этой программы он, судя по всему, не намерен.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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