Крыша в школе в Кольчугино Владимирской области не отвечает требованиям пожарной безопасности

Это следует из материалов уголовного дела.

Во Владимирской области в Кольчугино по нацпроекту "Образование" построили среднюю школу. По версии следствия, с ноября 2018 года по ноябрь 2019 года два местных чиновника без проверки соответствия выполненных работ требованиям пожарной безопасности, подписали акты выполненных работ. При осмотре огнезащитного покрытия плит перекрытия школы было установлено, что толщина огнезащитного состава значительно меньше, чем предусмотрено проектом, то есть не обеспечивает необходимое время для эвакуации людей. При данных обстоятельствах объект не должен быть введен в эксплуатацию, однако в марте 2020 года школа была открыта.

А уже осенью 2020 года следственный комитет возбудил уголовное дело по факту превышения полномочий при строительстве школы по нацпроекту в Кольчугино: действия должностных лиц при приемке школы привели к необоснованному расходованию бюджетных средств на сумму свыше 9 млн рублей.

"Подрядчик сэкономил на крыше, чиновник подписал не глядя: бюджет переплатил 9 миллионов рублей. И это преступление не должно остаться безнаказанным. Но, - комментирует происходящее общественный деятель Магамед Ахматов, - в этой школе учатся около 600 детей. И главный вопрос этого дела, я считаю, то, что на крыше уложено слишком тонкое покрытие, а не так, как было в проекте. Случись пожар, времени на спасение у детей будет значительно меньше, а мы получим вторую "Зимнюю вишню". Сегодня администрация должна незамедлительно ставить вопрос о приведении крыши кольчугинской школы в нормативный вид, как это было предусмотрено проектом. Рисковать детскими жизнями мы не имеем права."

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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