В Свердловской области мальчик в центре города получил сильнейший ожог борщевиком

В городе Ревда (Свердловская область) семилетний мальчик, гуляя, обжегся борщевиком. Об этом сообщила уральская общественница Мария Прокашева, уделяющая большое внимание вопросам, связанным с борьбой с опасным растением.

В течение месяца мальчик лечит ожоги на руке. После того как мальчик сорвал растение рука у него покрылась пузырями. Лопнувшие пузыри начали стягивать рубцами кожу и ее пришлось ежедневно разрабатывать движениями и мазями.

Как рассказывали родители мальчика, врачи долго не могли понять, что имеют дело с химическим ожогом.

«Большинство людей у нас на Урале, не обращают внимание на борщевик, - сетует Мария Прокашева. – Между тем, растение содержит вещества, которые разрушают кожу, если на нее попадают солнечные лучи. Ожоги случаются сильнейшие. Специалисты утверждают: если борщевик соприкасается с 80 процентами тела, человек может погибнуть от химического ожога».

В Центральную Россию, а потом и на Урал борщевик привезли с Кавказа и сначала выращивали в качестве корма для скота. Когда же траву признали опасным сорняком, она, из-за неприхотливости и очень быстрого роста уже распространилась по всей стране.

Напомним, ранее Мария Прокашева через социальные сети обратилась к жителям Асбеста и других городов Свердловской области с просьбой сообщать, где растёт борщевик, чтобы муниципальные органы могли своевременно ликвидировать заросли опасного растения.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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