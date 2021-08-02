Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки

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Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки
Здоровье / В России

Сеть переполнена сообщениями о заболевших после вакцинации от коронавируса россиянах. На этом фоне некоторые регионы России, дабы избежать возможных инсинуаций, обнародовали статистику о зараженных COVID-19 после прививки.

Реальное число подхвативших коронавирус после прошедшей вакцинации высчитали журналисты «Российской газеты». Подсчеты показали, что оно невелико - в пределах 0,1-2,5 процента.

К примеру, в Челябинской области среди более чем 500 тысяч привитых коронавирус был диагностирован у 578 человек.


Первый вице-губернатор региона Ирина Гехт пояснила, что заболевание выявлялось, как правило, через несколько дней после первой или второй дозы препарата, когда иммунитет еще не успел сформироваться.

Среди привитых жителей Свердловской области заболевших оказалось больше - порядка 2,5 процента. Тем не менее, вакцина работает, ибо тяжелых пациентов среди таких зараженных и летальных исходов нет, сообщил вице-губернатор Павел Креков.

Невысокий процент инфицированных после прививки и в Алтайском крае - всего 0,23. Еще меньше людей заболело после прививки в Курской области - всего 0,12 процента.

Минздрав Краснодарского края данные по умершим после прививки пациентам не предоставил, отметив лишь, что «осложнений на введение вакцины в медицинских организациях Краснодарского края не выявлено».

Напомним, сейчас в СМИ «гремит» история о шестикласснице из этого региона, у которой после вакцинации умерла вся семья. Правда, прививались ее родные не в медучреждениях Краснодарского края, а в Москве. Прокуратура по данному факту сейчас проводит проверку.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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