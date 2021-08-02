Глава Минздрава ФРГ приравнял привитых от коронавируса к группам риска

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Глава Минздрава ФРГ приравнял привитых от коронавируса к группам риска
В Мире

Федеральный министр здравоохранения Йенс Шпан сообщил о создании проекта по ревакцинации групп риска — в данную категорию вошли как подверженные заболеванию на коронавирус, так и привитые вакцинами Astra Zeneca или Johnson & Johnson граждане, передает «ИА Красная Весна».

Минздрав ФРГ приравнял вакцинированных препаратами вакцинами Astra Zeneca и Johnson & Johnson граждан к группе риска (подверженных инфицированию коронавирусом). Глава ведомства Йенс Шпан указал, что с учетом сформированного проекта с сентября 2021 года все полностью вакцинированные люди, раннее привитые вакцинами от Astra Zeneca или Johnson & Johnson, смогут получить препарат для ревакцинации в приоритетной очереди. Отмечается, что для повторной процедуры иммунизации будут предложены препараты от Biontech или Moderna. 

«С началом осени планируется начать ревакцинацию групп, особенно подверженных риску заражения коронавирусом. Сюда же будут включены пациенты, ранее привитые препаратами Astra Zeneca или Johnson & Johnson. В рамках проекта предусматривается и начало добровольного вакцинирования молодежи в возрасте от 12 лет», - сообщил Йенс Шпан. 

Глава Минздрава ФРГ добавил, что вопрос о вакцинации молодежи продолжает активно обсуждаться с Постоянной комиссией по вакцинации (Stiko), которая пока не предоставляет рекомендаций — причиной этого является отсутствие достаточного количества исследований, определяющих влияние вакцин на детский организм.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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