Ведущий Соловьев: Я виноват перед Ахеджаковой. Слишком долго молчал

Image 16+
Ведущий Соловьев: Я виноват перед Ахеджаковой. Слишком долго молчал
Знаменитости
Ведущий Владимир Соловьев

Ведущий Владимир Соловьев в своем эфире «Соловьёв LIVE» объявил о своей вине перед актрисой Лией Ахеджаковой. Якобы, он видит ее в своем долгом молчании по отношению к деятельности артистки.

Соловьев рассказал, что один знакомый спросил у него, как он мог назвать Ахеджакову «стареющим посмешищем», в которое её превратил режиссёр. После этого ведущий серьезно задумался.

После долгих раздумий Соловьев решил, что его молчание затянулось, а у актрисы появилось ощущение вседозволенности.

«Я задумался. Я, наверное, виноват перед Ахеджаковой. Наверное, потому, что я долго молчал, и у Ахеджаковой возникло ощущение, что ей всё можно», - считает телеведущий.

Не менее беспокоит его и положение остальных российских актеров. В частности, Соловьев возмущен мнением других о том, что все артисты - образованные люди, ведь умение читать чужие тексты еще не делает их таковыми.

«С каких пор актёры возомнили о себе, что они есть светоч ума, чести и совести? С каких пор принадлежность к актёрской профессии делает человека умным, образованным, изначально владеющим высшей сутью? Или это способность цитировать не ими придуманные тексты? Что-то я не помню, чтобы на начальных этапах русского театра было такое», - возмущенно вопрошал Соловьёв.

Ранее СМИ писали о скандале вокруг Лии Ахеджаковой, который разгорелся после премьеры спектакля «Первый хлеб» в «Современнике». Ветераны были возмущены текстом актрисы. Теперь ее монолог проверит Следственный комитет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Ведущий Соловьев: Я виноват перед Ахеджаковой. Слишком долго молчал

Вчера, 22:10

«Нас все время пугают, но мы не стадо»: Казарновская прокомментировала «новый мир»

18-07-2021, 12:00

Полицейские из Германии сорвали эфир Владимира Соловьева

15-07-2021, 14:20

Мария Кожевникова объяснила свой отказ от вакцинации против COVID-19

3-07-2021, 11:15

Певица Буланова прокомментировала выдвижение своей кандидатуры в ГД РФ

26-06-2021, 19:50

Бывшая жена Гусинского рассказала о совместной жизни с олигархом

15-06-2021, 15:35

«Свиту» Филиппа Киркорова после «шашлычного» скандала засняли на пляже

11-06-2021, 04:40

Телеведущий Андрей Норкин сорвался на сына Олега Табакова из-за его критики российских властей

25-02-2021, 12:20

Бывшая жена Аршавина прячет лицо из-за аутоиммунного заболевания

12-01-2021, 12:40

Раскрыты итоги финала нового сезона шоу «Холостяк» с рэпером Тимати

11-01-2021, 13:15

Ксения Собчак показала синяки на ногах

29-12-2020, 12:15

Актер Збруев считает, что коронавирус страшнее атомной бомбы

27-12-2020, 22:45

Виктория Боня рассказала о зарплатах на проекте «Дом-2»

27-12-2020, 11:30

Валерию раскритиковали за поздравление с католическим Рождеством

25-12-2020, 17:20

Муцениеце нравилась агрессивность Прилучного

22-12-2020, 19:55

Сябитова предрекла кризис в отношениях Авербуха и Арзамасовой

22-12-2020, 15:10

Шнуров отказался прививаться от коронавирусной инфекции

21-12-2020, 12:10

Певица Таисия Повалий живет на 50 тысяч рублей в месяц

18-12-2020, 11:50

Иосиф Пригожин: Меладзе не покажут на новогодних «голубых огоньках»

17-12-2020, 18:35

Виктория Боня считает, что вакцинация от COVID-19 проводится для стерилизации женщин

16-12-2020, 11:25

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Россия не сумела стать крупным игроком на рынке вакцин от COVID-19
  • 1-08-2021, 19:25

Россия не сумела стать крупным игроком на рынке вакцин от COVID-19

На поставках в бедные страны своей вакцины «Спутник V» Россия рассчитывала заработать несколько десятков миллиардов долларов. Однако задержки

Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса COVID-19
  • 1-08-2021, 10:40

Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса COVID-19

Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса. Показательным стал случай, имевший место в округе Сент-Чарльз в штате Миссури. Там на

Профессор Редько рассказал, о чем не говорят разработчики вакцин
  • 31-07-2021, 09:00

Профессор Редько рассказал, о чем не говорят разработчики вакцин

Профессор Александр Редько - известный в России антипрививочник, хотя сам он себя антиваксером не считает и всегда это подчеркивает. Доктор

Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки
  • Вчера, 12:35

Ряд российских регионов обнародовали число заболевших COVID-19 после прививки

Сеть переполнена сообщениями о заболевших после вакцинации от коронавируса россиянах. На этом фоне некоторые регионы России, дабы избежать возможных

Американский врач: Все вакцины от COVID-19 в мире являются экспериментальными
  • 31-07-2021, 14:15

Американский врач: Все вакцины от COVID-19 в мире являются экспериментальными

О вакцинах от COVID-19 рассказал в своей авторской статье автор лучевой диагностики из США Лев Коровин «Массовая вакцинация: каковы ее риски, и как

В США подтвердили, что привитые люди продолжают передавать коронавирус
  • 31-07-2021, 09:40

В США подтвердили, что привитые люди продолжают передавать коронавирус

Дельта-штамм коронавируса приводит к одинаковым вирусным нагрузкам у привитых и непривитых от коронавируса людей. С таким заявлением выступила в

Новости партнеров
Новости партнеров
Врач Гундаров: принудительная вакцинация от COVID-19 не имеет к медицине отношения
  • Вчера, 10:35

Врач Гундаров: принудительная вакцинация от COVID-19 не имеет к медицине отношения

Принудительная вакцинация от коронавируса - проблема не медицинская, это скорее политический и экономический вопрос, ибо медицинские проблемы

Врач Коровин: Массовая вакцинация создает предпосылки для усиления инфекции
  • 1-08-2021, 17:05

Врач Коровин: Массовая вакцинация создает предпосылки для усиления инфекции

При искусственном отборе, который сейчас создается массовой вакцинацией от коронавируса COVID-19, возникают предпосылки для появления

Половина отказавшихся от вакцинации медработников заявили о недостаточной исследованности вакцин
  • 31-07-2021, 11:55

Половина отказавшихся от вакцинации медработников заявили о недостаточной исследованности вакцин

Лишь 11 процентов российских медработников отказываются от вакцинации от коронавируса. Это следует из исследования, проведенного «Медвестником»

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США
  • 1-08-2021, 18:15

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США, сообщает Defense Blog. Журналист издания Дилан Малясов