На поставках в бедные страны своей вакцины «Спутник V» Россия рассчитывала заработать несколько десятков миллиардов долларов. Однако задержки
Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса. Показательным стал случай, имевший место в округе Сент-Чарльз в штате Миссури. Там на
Профессор Александр Редько - известный в России антипрививочник, хотя сам он себя антиваксером не считает и всегда это подчеркивает. Доктор
Сеть переполнена сообщениями о заболевших после вакцинации от коронавируса россиянах. На этом фоне некоторые регионы России, дабы избежать возможных
О вакцинах от COVID-19 рассказал в своей авторской статье автор лучевой диагностики из США Лев Коровин «Массовая вакцинация: каковы ее риски, и как
Дельта-штамм коронавируса приводит к одинаковым вирусным нагрузкам у привитых и непривитых от коронавируса людей. С таким заявлением выступила в
Принудительная вакцинация от коронавируса - проблема не медицинская, это скорее политический и экономический вопрос, ибо медицинские проблемы
При искусственном отборе, который сейчас создается массовой вакцинацией от коронавируса COVID-19, возникают предпосылки для появления
Лишь 11 процентов российских медработников отказываются от вакцинации от коронавируса. Это следует из исследования, проведенного «Медвестником»
Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США, сообщает Defense Blog. Журналист издания Дилан Малясов
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