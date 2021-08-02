Ведущий Соловьев: Я виноват перед Ахеджаковой. Слишком долго молчал

Ведущий Владимир Соловьев в своем эфире «Соловьёв LIVE» объявил о своей вине перед актрисой Лией Ахеджаковой. Якобы, он видит ее в своем долгом молчании по отношению к деятельности артистки.

Соловьев рассказал, что один знакомый спросил у него, как он мог назвать Ахеджакову «стареющим посмешищем», в которое её превратил режиссёр. После этого ведущий серьезно задумался.

После долгих раздумий Соловьев решил, что его молчание затянулось, а у актрисы появилось ощущение вседозволенности.

«Я задумался. Я, наверное, виноват перед Ахеджаковой. Наверное, потому, что я долго молчал, и у Ахеджаковой возникло ощущение, что ей всё можно», - считает телеведущий.

Не менее беспокоит его и положение остальных российских актеров. В частности, Соловьев возмущен мнением других о том, что все артисты - образованные люди, ведь умение читать чужие тексты еще не делает их таковыми.

«С каких пор актёры возомнили о себе, что они есть светоч ума, чести и совести? С каких пор принадлежность к актёрской профессии делает человека умным, образованным, изначально владеющим высшей сутью? Или это способность цитировать не ими придуманные тексты? Что-то я не помню, чтобы на начальных этапах русского театра было такое», - возмущенно вопрошал Соловьёв.

Ранее СМИ писали о скандале вокруг Лии Ахеджаковой, который разгорелся после премьеры спектакля «Первый хлеб» в «Современнике». Ветераны были возмущены текстом актрисы. Теперь ее монолог проверит Следственный комитет.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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