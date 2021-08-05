В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера рассказали, почему не все болеют COVID-19

Человек не заразится вирусами, в том числе ковидом, даже при длительном контакте с заболевшим, если в его организме высокий уровень интерферона альфа. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора со ссылкой на главу НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арега Тотоляна.

Эта особенная молекула в организме человека обладает прямым противовирусным действием. И, как пояснил ученый, именно она не дает коронавирусу проникнуть через верхние дыхательные пути.

Объем данной молекулы у разных людей может быть разным. Суть в одном - чем выше в организме уровень интерферона альфа, тем меньше риск заражения для человека вирусами, в том числе коронавирусом.

Также известно, что реже болеют ковидом люди с высоким содержанием лимфоцитов. Имеются и некоторые генетические маркеры.

Если у одного человека есть все эти «три волшебные карты», как называют факторы эпидемиологи, он никогда не заразится коронавирусной инфекцией, даже невзирая на высокую вирусную нагрузку.

В то же время люди, испытывающие длительный стресс, рискуют быстрее других быть инфицированными вирусом. Стресс, как известно, подтачивает защитные функции организма и иммунную систему, передает АСТВ.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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