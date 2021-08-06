Члены Конгресса США призвали к международному трибуналу против Лукашенко

Члены Конгресса США выступили с предложением начать международный суд против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сопредседатель Комиссии по правам человека в Палате представителей США Кристофер Смит завил, что те преступления, которые осуществил глава Белоруссии, подлежат международному трибуналу, передает «Евразия Эксперт».

Американский политик Кристофер Смит указал, что над белорусским президентом Александром Лукашенко должен быть учрежден показательный суд — по примеру тех разбирательств, которые были проведены над лидерами Руанды, Сьерра-Леоне и бывшей Югославии. Член Конгресса США добавил, что подведение Лукашенко под международный трибунал позволит лишить Белоруссию поддержки России.





«Путину придется осознать, что поддержка Александра Лукашенко, против которого будет сформировано такое серьезное взыскание, причинит для него больше неудобств, чем выгод. США должны подготовить действенный план по учреждению международного трибунала против Александра Лукашенко в ближайшее время — ведь Белоруссия продолжает давить оппозиционных лидеров, совершая против них политические преступления», - высказался Кристофер Смит.

Эксперты предполагают, что такое решение Конгресса США может быть вызвано деятельностью оппозиционного политика Белоруссии Светланы Тихановской, которая 28 июля встречалась с президентом США Джо Байденом с целью получить поддержку в организации программы по помощи «гражданскому обществу».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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