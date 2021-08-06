Члены Конгресса США призвали к международному трибуналу против Лукашенко

Image 16+
Члены Конгресса США призвали к международному трибуналу против Лукашенко
В Мире

Члены Конгресса США выступили с предложением начать международный суд против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сопредседатель Комиссии по правам человека в Палате представителей США Кристофер Смит завил, что те преступления, которые осуществил глава Белоруссии, подлежат международному трибуналу, передает «Евразия Эксперт».

Американский политик Кристофер Смит указал, что над белорусским президентом Александром Лукашенко должен быть учрежден показательный суд — по примеру тех разбирательств, которые были проведены над лидерами Руанды, Сьерра-Леоне и бывшей Югославии. Член Конгресса США добавил, что подведение Лукашенко под международный трибунал позволит лишить Белоруссию поддержки России. 

«Путину придется осознать, что поддержка Александра Лукашенко, против которого будет сформировано такое серьезное взыскание, причинит для него больше неудобств, чем выгод. США должны подготовить действенный план по учреждению международного трибунала против Александра Лукашенко в ближайшее время — ведь Белоруссия продолжает давить оппозиционных лидеров, совершая против них политические преступления», - высказался Кристофер Смит. 

Эксперты предполагают, что такое решение Конгресса США может быть вызвано деятельностью оппозиционного политика Белоруссии Светланы Тихановской, которая 28 июля встречалась с президентом США Джо Байденом с целью получить поддержку в организации программы по помощи «гражданскому обществу».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Члены Конгресса США призвали к международному трибуналу против Лукашенко

Сегодня, 16:15

Издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин от коронавируса

Сегодня, 14:10

CNN: американская разведка получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане

Вчера, 19:45

Невакцинированные американцы вакцинации опасаются больше, чем самого COVID-19

Вчера, 11:15

Военный эксперт Кнутов: японцы создают подводные лодки для захвата Курил

Вчера, 08:45

Журнал Time: китайские и российские вакцины не принесли ожидаемой победы в геополитике

4-08-2021, 09:00

Frankfurter Allgemeine Zeitung: Европа соседствует с Россией, а та развязывает войны

3-08-2021, 16:50

The New York Post умело «спрятала» тысячу умерших после вакцинации

3-08-2021, 09:45

Глава Минздрава ФРГ приравнял привитых от коронавируса к группам риска

2-08-2021, 17:30

Российские летчики во время боевых вылетов в Сирии используют приемники GPS производства США

1-08-2021, 18:15

Американцы начали массово избегать вакцинации от коронавируса COVID-19

1-08-2021, 10:40

Экономист Васильев: США могут ввести новые санкции против России «зачетным методом»

31-07-2021, 19:30

В США подтвердили, что привитые люди продолжают передавать коронавирус

31-07-2021, 09:40

Социолог: Массовая вакцинация от COVID-19 приводит к высокой смертности

31-07-2021, 07:00

Financial Times: РФ может начать наступление на Новую Каховку, где начинается Северо-Крымский канал

30-07-2021, 16:20

В Британии рассказали, когда Россия нападет на Евросоюз

30-07-2021, 15:20

The Sun: Китай и Россия смогут спровоцировать ядерную войну

30-07-2021, 09:30

Зеленский против Британии: Рожин объяснил, от чего будет зависеть судьба «Вагнергейта»

30-07-2021, 08:20

Dagens Industri прогнозирует новую войну в Европе c участием России и Турции

29-07-2021, 14:40

Невзирая на санкции, Беларусь продолжает цепляться за рынок Евросоюза

29-07-2021, 13:35

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«Только одна имеет право так называться»: Химик Кириченко поделила все вакцины от COVID-19 на группы
  • 4-08-2021, 23:40

«Только одна имеет право так называться»: Химик Кириченко поделила все вакцины от COVID-19 на группы

Химик-генетик из «Независимой ассоциации врачей» Елена Кириченко провела исследование всех вакцин от коронавируса, и пришла к выводу, что лишь одна

Эксперты рассказали, чем может быть вызван рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации
  • 4-08-2021, 16:15

Эксперты рассказали, чем может быть вызван рост заболеваемости COVID в Израиле вопреки вакцинации

Израиль, задав темп вакцинации на старте кампании и став самой «привитой» страной, в свое время был примером для подражания. Но сейчас там уровень

Микробиолог Супотницкий об эффективности вакцинации: Разработчики вакцин просчитались
  • Вчера, 13:20

Микробиолог Супотницкий об эффективности вакцинации: Разработчики вакцин просчитались

Третья волна отличается от второй тем, что штаммы SARS-CoV-2, способные преодолевать популяционный иммунитет, который накоплен за счет переболевших

Невакцинированные американцы вакцинации опасаются больше, чем самого COVID-19
  • Вчера, 11:15

Невакцинированные американцы вакцинации опасаются больше, чем самого COVID-19

Невакцинированные американцы вакцины COVID-19 опасаются больше, чем самого коронавируса. Это продемонстрировал опрос Kaiser Family Foundation,

Врачи рассказали, какая из трех вакцин в России защитила от коронавируса COVID-19 лучше всего
  • 4-08-2021, 23:05

Врачи рассказали, какая из трех вакцин в России защитила от коронавируса COVID-19 лучше всего

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова на своем Telegram-канале опубликовала статистику жителей Санкт-Петербурга, заболевших

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера рассказали, почему не все болеют COVID-19
  • Вчера, 13:00

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера рассказали, почему не все болеют COVID-19

Человек не заразится вирусами, в том числе ковидом, даже при длительном контакте с заболевшим, если в его организме высокий уровень интерферона

Новости партнеров
Новости партнеров
CNN: американская разведка получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане
  • Вчера, 19:45

CNN: американская разведка получила генетические данные о вирусах в лаборатории в Ухане

Американская телекомпания CNN сообщила о том, что разведка США занимается анализом генетических данных о вирусах, которые изучали уханьские ученые в

Издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин от коронавируса
  • Сегодня, 14:10

Издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин от коронавируса

Хорватское издание Advance предупредило о риске полной утраты эффективности вакцин. По мнению автора, это возможно в случае появления штамма вируса,

Журнал Time: китайские и российские вакцины не принесли ожидаемой победы в геополитике
  • 4-08-2021, 09:00

Журнал Time: китайские и российские вакцины не принесли ожидаемой победы в геополитике

Американское издание Time пишет о неоправдавшихся надеждах Китая и России. Речь идет о том, что в Пекине и Москве рассчитывали, что пандемия позволит

Врач-блогер Карпелянски назвала пять причин вакцинироваться от COVID-19
  • Сегодня, 08:15

Врач-блогер Карпелянски назвала пять причин вакцинироваться от COVID-19

Врач-диетолог и блогер из Ставрополя Дарья Карпелянски на своей странице в Instagram опубликовала пост на тему вакцинации от коронавируса. Она