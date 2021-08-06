Новосибирцам рассказали, какие нежелательные последствия может вызвать вакцина «Спутник V»

Эксперты ответили на самые популярные вопросы новосибирцев касательно вакцинации от коронавируса. Специалисты указали, что потенциальные побочные эффекты от прививки действительно возможны — однако все они перечислены в списке Минздрава, а также имеют гораздо меньше влияния на организм, чем «побочки» от самого коронавируса, передает «АТВ Медиа».

Ученые отметили, что побочные реакции на прививку от ковида преимущественно появляются после введения первой дозы препарата — однако и после 2 укола могут формироваться некоторые «побочки». При этом негативные последствия могут последовать после вакцинации любым из отечественных препаратов. Среди самых распространенных негативных последствий вакцины эксперты назвали головную боль и головокружение, локальные боли в месте инъекции, судороги и болевые ощущения в мышцах и суставах, кратковременное повышение температуры до 38.5 градусов, озноб и слабость.

«Данная симптоматика обычно проходит в течение 3-4 дней после получения прививки — однако если болевые ощущения продолжаются 5 дней и более, необходимо обратиться к врачу. При этом можно употреблять жаропонижающие и противовоспалительные препараты для облегчения состояния — но не антибиотики», - пояснили врачи.

Также специалисты Минздрава не рекомендуют осуществлять значительные физические нагрузи, посещать сауны, бани, а также употреблять алкоголь в течение первых 4-5 дней после прививки — ведь данные факторы могут негативно повлиять на способность иммунитета продуцировать защитные антитела.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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