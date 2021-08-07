В Китае наказали виновников новой вспышки COVID-19

Китай, который на заре пандемии коронавируса всему миру показал, как жестко следует действовать, чтобы пресечь распространение вируса, недавно столкнулся с новой вспышкой. Причем на этот раз речь шла о штамме дельта. Виновниками очага сочли нерадивых чиновников - их ждет обязательное наказание. Некоторые уже наказаны - таковых 20 человек.

Должностных лиц и государственных чиновников сочли виновными в том, что они неэффективно реагировали на вспышку коронавируса в городе Чжанцзяцзе в провинции Хунань в центральном Китае.

Global Times узнал, чьи «головы полетели»: это должностные лица округа, руководство больницы и персонал, связанный с местным представлением для туристов. Как выяснилось, именно этот спектакль и привел к массовому распространению вируса как минимум в восьми провинциях Китая.

В городском районе Юндин по состоянию на вторник было зарегистрировано 15 подтвержденных случаев коронавируса - там наказаны 6 чиновников. В их числе и Сюй Сюн, глава районного управления здравоохранения - его, как сообщает государственная телекомпания China Central Television, уже сняли с должности.

Такая же участь ждала и Дэна Хуабиня, директор отделения неотложной помощи Народной больницы Чжанцзяцзе. Его сняли за неэффективное управление, которое вылилось в скопление людей на участке, где проводилось тестирование, что обернулось риском для перекрестного заражения в больнице.

По данным Global Times, Чжанцзяцзе - не единственный город в Поднебесной, где чиновников наказывают за неправильное реагирование на вспышку COVID-19.

В субботу были уволены со своих должностей директор комиссии по здравоохранению Чжэнчжоу (провинция Хэнань), и партийный секретарь Шестой народной больницы Чжэнчжоу. Причем, вскоре после того, как в городе сначала был выявлен один бессимптомный носитель инфекции, а затем и много случаев заражения.

«Это очень хорошо демонстрирует, как Китай ценит жизни людей. Эффективная система подотчетности Китая ориентирована на людей, и задача всех китайских правительственных чиновников - поставить людей в центр внимания», - отмечает, резюмируя, Global Times.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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