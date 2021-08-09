Popular Mechanics: США готовятся к противостоянию с Россией за астероиды

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Popular Mechanics: США готовятся к противостоянию с Россией за астероиды
В Мире

Новое противостояние РФ и США может выйти на космический уровень, пишет Popular Mechanics. Страны могут вовлечься в борьбу за астероиды.

Автор напоминает, что почти полтора года в США есть космические войска - шестой по счету вид вооруженных сил. Невзирая на то, что было немало противников их создания, главными аргументами которых было увеличение масштаба бюрократии в стране и бюджета за счет расходов на новую структуру, сейчас очевидно, что они необходимы.

Как пояснил глава оперативной группы Командования космических операций Джеффри Вейслер, это обусловлено угрозой спутникам США со стороны новейшего оружия России и Китая.


«Потенциально враждебные мировые державы начали свою космическую игру. За последние 10-15 лет мы увидели, как Россия и Китай привносят новые возможности. Они агрессивны по своей природе и открыто демонстрируют это США», – заявил подполковник.

Тем не менее, космические войска в Штатах появились не только для отражения якобы существующей угрозы военным спутникам, подчеркивает издание, они готовятся к битве за астероиды.

По словам Вейслера, и в США, и в РФ, а также в Поднебесной многие корпорации хотели бы добраться до окололунного пространства, дабы начать там вести добычу полезных ископаемых. Минералы на астероидах стоят больших денег.

«Это означает, что Космические силы будут защищать американские коммерческие предприятия, когда они вступят на этот новый рубеж», – цитирует публикацию в переводе ПолитРоссия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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