Более 90 детей госпитализировано после отравления в поезде Мурманск – Адлер

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Более 90 детей госпитализировано после отравления в поезде Мурманск – Адлер
Происшествия
Фото: IRecommend.ru

По данным СМИ, число госпитализированных детей, следовавших на отдых в оздоровительные лагеря Краснодарского края, выросло до 91 человека. Накануне их сняли с поезда и отправили в краевые больницы после того, как у них начались рвота и диарея.

Сотрудники Роспотребнадзора отстранили работников кухни вагона-ресторана от работы. Кроме того, специалисты ведомства взяли пробы воды, пищи и дезинфицирующих средств, а также анализы у трех поваров. Еще один из них отказался их сдавать.

По информации оперативного штаба, у детей, следовавших в поезде по маршруту Мурманск-Адлер, диагностировали кишечную инфекцию. Им уже оказывают медицинскую помощь.

По факту данного инцидента Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ.

Отметим, что на сегодняшний день сферой питания в пассажирском транспорте заведуют фирмы «ФПК» и «НТС». Последняя принадлежит компании RBE Group, выступающей неизменным партнером «РЖД».

Примечательно, что еще до отравления детей, на «Напитки ТрансСервис» неоднократно поступали жалобы со стороны не только пассажиров, но и проводников. Журналисты издания «ВГудок» писали, что еда от «НТС» поставляется в поезда в касалетках и хранится в замороженном виде 45 суток.

Один из работников «РЖД» рассказал, что предприятие «Напитки ТрансСервис» «глубоко пустило корни в пассажирских перевозках», где активно продвигает услуги по предоставлению предоплаченного и дополнительного питания. 

«Это когда существуют определенные вагоны для проезда, в которых обязательно надо оплатить питание в пути следования. Его получают, хранят и раздают через вагон-ресторан», - пояснил собеседник издания.

Он также отметил, что качество поставляемой замороженной еды отвратительное. 

По словам работников «РЖД», компания RBE Group вскоре может монополизировать рынок транспортного питания. При этом, деятельность поставщика практически не проверяется надзорными ведомствами.  Однако, ситуация с отравлением 91 ребенка и возбуждение уголовного дела, вероятно, повысят интерес Роспотребнадзора и прокуратуры к работе компании. 

При этом, исходя из информации на сайте RBE Group, компания также обслуживает некоторые школы и детсады Москвы. Было бы уместно, если проверки РПН, во избежание новых инцидентов с отравлениями, коснутся и их. 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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