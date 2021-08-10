Вассерман заявил, что лучше быть живым, чем антипрививочником

Известный историк и публицист Анатолий Вассерман в июле поставил себе первую прививку от ковида. Еще полгода назад у него держался достаточно высокий уровень антител, при котором врачи прививаться не советовали. И вот сейчас Вассерман посчитал нужным привиться.

Как ранее сообщалось, ВОЗ рекомендовала всем странам временно прекратить ревакцинацию по причине того, в мире наблюдается дефицит препаратов. В богатых странах прививочная кампания уже идет по второму кругу, а в бедных государствах не могут провести даже первичную вакцинацию. В России уже объявили ревакцинацию, на которую могут рассчитывать те, кто привились полгода назад.

Анатолий Вассерман заявил, что ревакцинироваться ему еще рано, но если медики порекомендуют, он обязательно ревакцинируется. В любом случае лучше быть живым, чем антипрививочником, заявил Вассерман. Рекомендации ВОЗ порождены тем, что большая часть производителей вакцин рассчитывают на большой заработок. Они производят значительно меньше вакцин, чем могли бы. Известно, что максимальная прибыль достигается не при максимальном объеме производства, а при объеме, который дает максимальное произведение цены на это производство, заметил публицист. А при повышении производства цена падает, пишет Собеседник .

ВОЗ считает, что дефицит вакцин и вызванная этим невозможность вакцинироваться для очень многих людей связаны с технической нехваткой препаратов. Потому ВОЗ предлагает сократить потребление вакцины в развитых странах, чтобы хоть какая-то часть препаратов досталась бедным, но на деле этот рецепт не сработает, считает Вассерман.

Россия же предоставляет всем желающим возможность производить наши вакцины с минимальными отчислениями за это право. Таким образом, любая страна может производить российские вакцины для себя и для других, подчеркнул публицист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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