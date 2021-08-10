Вассерман заявил, что лучше быть живым, чем антипрививочником

Массовая вакцинация от коронавируса в мире продолжается. Привиты миллионы людей, но пандемия только разгорается и не сходит на нет. Заражаются все -
Польша намерена перекроить энергетическую карту Европы ради дешевых источников электроэнергии. Об этом пишет обозреватель РИА Новости Сергей Савчук.
Ученые недавно были вынуждены признать, что в ряде случаев вакцины «пробиваются» вирусом - это значит, что даже полностью привитый человек может
В управлении общественного здравоохранении Англии (PHE) был проведен анализ, который показал, что вакцинированные люди являются такими же
Власти регионов Германии намерены вернуть правительству ФРГ порядка 2,3 миллиона доз вакцин от коронавируса по причине того, что население все меньше
Ранее стало известно о том, что в некоторых регионах России врачам при достижении плана по вакцинации будут выписывать премии. Идею эту не одобрили в
Эксперты в области здравоохранения из Великобритании предупреждают о том, что вакцины снижают шансы заразиться коронавирусом или перенести болезнь в
Заведующая терапевтическим отделением казанской городской клинической больницы №16 Наталья Ухова со ссылкой на рекомендации Министерства
США продолжают настаивать на том, что виновником пандемии коронавируса является Китай и предоставлять якобы доказательства того, что именно там в
Экономист, директор института проблем глобализации Михаил Делягин рассказал о влиянии COVID-19 на экономическую ситуацию. Он подчеркнул, что уже
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