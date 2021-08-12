В Москве разыграют квартиры и автомобили среди голосовавших на выборах в Госдуму онлайн

На интернет-портале программы «Миллион призов» сообщили о серьезном розыгрыше, который решили провести власти Москвы. Для участия в нем необходимо проголосовать на выборах в Госдуму в режиме онлайн с 17 по 19 сентября 2021 года. Для победителей подготовлены призы – 20 квартир и 100 автомобилей. Об этом сообщает «РЕН ТВ».

Напомним, что сама программа «Миллион призов» изначально запускалась как поощрение граждан перед голосованием по вопросу одобрения поправок к Конституции РФ. Позднее проводились розыгрыши для поощрения людей, вакцинировавшихся от коронавируса.

«Участвуй в дистанционном электронном голосовании на выборах с 17 по 19 сентября и получи шанс выиграть призовые баллы, квартиру или автомобиль», - сообщают на сайте.

О грядущем розыгрыше официально объявил и вице-президент торгово-промышленной палаты Москвы Владимир Мохте, уточнив, что москвичи могут выиграть одну из 20 квартир или одну из 100 машин.

«Призываю всех граждан пройти голосование в электронном виде, так как это очень удобно, безопасно и, как показала практика, выгодно и интересно», - отметил он.

Мохте также добавил, что к программе присоединилось множество крупных российских компаний, в том числе и торговые сети «Пятерочка», «Магнит», «Дикси», «Лента», «Детский мир» и прочие.

Напомним: ранее в рамках программы «Миллион призов» более 2 миллионов москвичей, голосовавших за одобрение изменений в Конституции РФ, получили подарочные сертификаты. Также сертификаты достались жителям столицы старше 60 лет, которые привились от коронавируса.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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