«Mash»: потерянное в Москве тело профессора МГУ нашли в нижегородском крематории

Авторы Telegram-канала «Mash» сообщили о найденном теле филолога и арабиста Альберта Мельянцева. Напомним, 91-летний профессор МГУ скончался 7 февраля 2021 года. Об этом сообщает «В городе N».

После кончины Мельянцева его родственники приняли решение о кремации тела. Оставшийся прах должен был находиться в крематории до лета, после чего его планировалось захоронить на семейном участке, расположенном на Химкинском кладбище. Организацией обещал заняться молодой работник ритуальной службы.

Семья попрощалась с покойным и направила его тело в Хованский крематорий. Похоронные услуги стоили родственникам профессора 150 тысяч рублей.

Наступило лето. Родные приехали организовывать церемонию, однако не смогли найти ни праха, ни сотрудника. Оказалось, что тело вывезли из морга, но до необходимого крематория оно не доехало.

Позже выяснилось, что тело кремировали в Нижнем Новгороде, а прах привезли в столичную больницу №7.

По факту неприятного инцидента, с которым пришлось столкнуться семье усопшего, администрация Химкинского кладбища начала внутреннюю проверку. Однако ритуальная служба, с которой велось сотрудничество, так и не связалась с клиентами.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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