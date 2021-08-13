В медучреждения Москвы поступила половина оборудования по контрактам жизненного цикла

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В медучреждения Москвы поступила половина оборудования по контрактам жизненного цикла
Москва

Половина медицинской техники (а это свыше 2500 единиц), закупленной по контрактам жизненного цикла медицинской техники, уже поступила в больницы и поликлиники Москвы. Об этом рассказала заместитель столичного мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что суммарно московскими городскими властями было закуплено свыше 5 тысяч единиц новейшего оборудования. Оно позволит произвести замену техники, которая свой ресурс выработала, а также оснастить всем необходимым новые профильные отделения. 

«К примеру, оборудование по КЖЦ уже используется сотрудниками недавно открывшегося эндоскопического центра Боткинской больницы, а в ближайшее время оно будет применяться и в эндоскопическом центре больницы имени Буянова после его открытия», - рассказала Ракова.

Заммэра также добавила, что оборудование закупается и для центров оказания амбулаторной онкологической помощи, а также для ведущих многопрофильных клиник.

Медучреждениями было получено более 2 тысяч аппаратов для проведения УЗИ, 26 КТ и МРТ, 86 рентгеновских аппаратов различного типа, 251 эндоскопическую систему и многое другое, передает Коммерсант.

По условиям контрактов поставщики обеспечивают работоспособность медицинской техники на протяжении всего срока ее эксплуатации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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