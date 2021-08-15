Почему в Москве отменили ряд ковидных ограничений

За прошедшие сутки в России скончались 819 заболевших коронавирусом, что на четыре человека больше, чем днем ранее. Это очередной антирекорд смертности от опасной инфекции.

Вместе с тем заболеваемость коронавирусом и число госпитализаций продолжают снижаться. Известно, что с 13 августа в Москве отменяется требование об удаленной работе для 30% сотрудников предприятий. Руководитель Института междисциплинарных медицинских исследований Европейского университета в Санкт-Петербурге Антоном Барчуком отмечает, что пандемия в различных регионах страны развивается неодинаково.

Если в Санкт-Петербурге и Москве число заболевших и госпитализаций сокращается, то в других регионах пандемия идет с опозданием. Помимо прочего, смертность всегда отстает от заболеваемости. Барчук не рискнул утверждать, что новой волны эпидемии не будет, но он также не может сказать, что она точно будет, так как это во многом зависит от появления новых штаммов и длительности иммунного ответа у переболевших и вакцинированных, пишет tvrain.ru . Эти два фактора должны оказать влияние на течение пандемии как в России, так и во всем мире.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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