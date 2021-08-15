Москвичам назвали самые популярные спортсекции у школьников

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Москвичам назвали самые популярные спортсекции у школьников
Москва

Секции по общей физической подготовке, футболу и шахматам стали самыми популярными среди столичных школьников. Об этом рассказали в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Количество секций общефизической подготовки, доступных школьникам, более четырех тысяч. Футбольных секций - порядка трех тысяч, шахматных кружков - две с половиной. Общее число спортивных секций, в которых имеют возможность заниматься юные москвичи - более 20 тысяч.

Участники спортивных секций регулярно принимают участие в различных турнирах и часто занимают высокие места, что свидетельствует о высоком уровне подготовки. Особенной популярностью пользуются такие состязания, как «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры», чемпионат Москвы по баскетболу «Победный мяч», шахматный турнир «Белая ладья» и много других, не менее интересных, которые закаляют спортивный дух и здоровое соперничество.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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