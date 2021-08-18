Врач Каган объяснил, почему Петербург обошел Москву по количеству зараженных COVID-19

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Врач Каган объяснил, почему Петербург обошел Москву по количеству зараженных COVID-19
Москва / Санкт-Петербург

Второй раз за месяц Петербург опережает Москву по количеству зараженных коронавирусом. В Северной столице зарегистрировали 1636 случаев заражения за день, в то время как в Москве — 1590. Суточная заболеваемость коронавирусом в Москве опустилась до показателей начала апреля. Заслуженный врач РФ, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Михаил Каган пояснил, что если брать во внимание выявленных за полтора года пациентов, то можно убедиться, что Москва значительно опережает Петербург

В Москве выявлено более полутора миллионов человек, а в Петербурге - 500 тысяч.

Как отметил Каган, эпидемия развивается не синхронно и начинается она с Москвы, а сейчас появилась определенная задержка. В Москве количество зараженных идет на спад, а в Петербурге еще не совсем, отметил эксперт. При этом количество случаев инфицирования почти одинаково на 100 тысяч населения, сказал Каган.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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