Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве

Собкор Общественной службы новостей Инга Ланская на собственном опыте убедилась, как сложно получить помощь от работников государственной медицины взрослому и ребенку даже в Москве.

Не секрет, что ситуация со здравоохранением в российских регионах очень далека от идеала. Более того, с медпомощью все хуже и в самой Москве. Вспомнив, как несколько лет назад ей пришлось походить по множеству кабинетов поликлиники в поисках бесплатного лечения, журналистка призналась, что услугами поликлиник пользоваться перестала, отдав предпочтением платным врачам.

«...Слава Богу я, как бравый солдат Швейк, выздоровела вопреки лечению, вернее его отсутствию», - отметила Ланская.

Однако полностью отказаться от услуг государственных медучреждений не получилось: в поликлиники по-прежнему ходили ее пожилая мать и 8-летняя дочь, причем, первая после таких визитов обычно говорила: «легче сдохнуть, чем получить помощь».

На днях журналистка решила показать ребенка стоматологу - для решения назревших проблем с зубами.

«В детской поликлинике № 23 в Царицыно, куда мы прикреплены, нам заявили, что такую услугу не предоставляют и дали бумажку с общим телефоном. Но и там, через 10 минут мытарств, нам сказали, что записать не могут и предложили воспользоваться услугами платной клиники», - поделилась собкор.

Записаться через «Госуслуги» также не получилось. Потратив впустую полдня, стало понятно, что без участия частной клиники решить зубной вопрос не удастся.

«А ведь это совсем простая услуга. Помнится, в моем детстве мы вообще в поликлинику приходили в порядке живой очереди, к кабинету к детскому хирургу вообще никого не было», - посетовала Ланская.

А сейчас с современными «оптимизацией, систематизацией и цифровизацией в одном флаконе» невозможно даже записаться в поликлинику.

«Надеюсь, вы будете ходить в те же поликлиники и получать те же услуги, что и мы, простые россияне. И как по мне, в первую очередь надо «оптимизировать» (в смысле ? упразднить) ведомственные учреждения для чиновников: пусть лечатся на общих основаниях, тогда, глядишь, и сфера здравоохранения поднимется», - обратилась журналиста к оптимизаторам.





Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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