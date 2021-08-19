Полностью привитые также активно, как и непривитые, распространяют коронавирус

Ученые из Великобритании определили, что привитые от коронавируса при дельта-штамме COVID-19 являются такими же заразными, как и невакцинированные. При этом неоспоримым фактом является способность вакцин защищать людей с прививками от протекания заболевания в тяжелой форме, госпитализации и летального исхода.

Выводы о том, что вакцинированные могут заражаться «дельта» и быть источниками вирусной инфекции для окружающих, распространяя такое же количество вирусных частиц, как и непривитые граждане, сделали исследователи из Оксфордского университета, говорится в публикации британской The Guardian.

Профессор Сара Уолкер, комментируя это, отметила, что механизм заражения вакцинированного человека пока не установлен, но случаи прорыва вакцин фиксируются и не являются редкостью.

«Один тот факт, что у привитых может быть высокое содержание вируса, говорит о том, что непривитые люди защищены от варианта дельта хуже, чем мы надеялись», - приводит слова ученого ИноСМИ.

Тем не менее вакцины работают, и благодаря им тысячи людей остались в живых.

«Незначительное количество госпитализаций на сегодня говорит о том, что как минимум в этом плане вакцина защищает человека от тяжелого заболевания», - отметила внештатный преподаватель фармацевтической медицины из Королевского лондонского колледжа Пенни Уорд.

То есть очевидно, что непривитые люди все же подвергаются большей опасности, чем привитые.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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