На Сахалине вакцинированным выписывали янтарную кислоту, чтобы нейтрализовать вред от прививки

Вакцинация от коронавируса в России продолжается, регионы оценивают темпы. Недавно дал оценку темпам прививочной кампании министр здравоохранения Сахалина Владимир Кузнецов.

По его словам, принимаются во внимание три показателя - количество привитых первой дозой, число полностью вакцинированных и количество граждан, которые на вторую прививку не явились.

Если говорить о комплексной оценке, Сахалин входит в тройку лучших по темпам вакцинации. Но все же есть определенные моменты, которые не стоит упускать из виду. К примеру, сейчас многие сахалинцы прививаются «Спутником Лайт». Но, отметил глава Минздрава, он обеспечивает защиту только на четыре месяца, поэтому через этот срок вакцинацию придется повторить.

Говоря о проблемах прививочной кампании, Владимир Кузнецов указал на недоверие. Не только со стороны обычных граждан, но даже среди медиков.

Так, Кузнецов рассказал, что министерству здравоохранения известно о случаях, когда врачи выписывали привитым пациентам янтарную кислоту, чтобы «нейтрализовать» вред от прививки, передает «Сахалин.Инфо».

«Все рассказы, что нужно трижды перекреститься, пять раз присесть, выпить 12,5 стакана теплой воды 27 градусов и ещё что-то сделать, являются абсолютным бредом. Понятно? Есть доказанная вещь, подтвержденная ВОЗ, вакцинация», — обратился Кузнецов к медикам и гражданам, которые не верят в успех вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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