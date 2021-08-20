В кинотеатре Луганска показали драму «Солнцепек»

В четверг, 19 августа, в Луганске в кинотеатре «Мир» состоялась премьера остросюжетной драмы «Солнцепек». Кинокартина перенесла луговчан к событиям семилетней давности, участниками и свидетелями которых они стали. Над фильмом работали режиссеры Максим Бриус и Михаил Вассербаум. Лента рассказывает о простых людях, которые в 2014 году невольно попали в эпицентр карательной операции Киева.

Сценарий драмы основан на реальных событиях, происходивших в Луганске и Донецке. Их удалось воссоздать по данным архивов и рассказам очевидцев. Очевидно, что фильм должен был получиться жестким.

Вассербаум отметил, что «Солнцепек» нужно посмотреть всем, хотя сам по себе фильм вышел тяжелым. Это кино о гражданской войне и всплывшим на её фоне бандитизме, а также о людях, иногда ошибающихся в своей оценке происходящего.

Кинолента оставила глубокие впечатления у зрителей и съемочной группы, ведь ситуация в Донбассе до сих пор остается напряженной.

Своим мнением насчет фильма поделился исполнитель главной роли Влада Новожилова актер Александр Бухаров. Он рассказал, что команда попыталась снять картину честно, чтобы зритель осознал недопустимость войны.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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