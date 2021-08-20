В Саратове решили вакцинировать детей от коронавируса COVID-19, несмотря на возражения

Саратов готов приступить к вакцинации детей от коронавируса в ближайшее время — с таким заявлением выступил министр здравоохранения региона Олег Костин. По словам чиновника, такое решение было принято вопреки нежеланию многих родителей подвергать своих детей иммунизации, передает «ИА Красная Весна».

В саратовском Минздраве сообщили о готовности начать кампанию по вакцинации детей от 12 до 17 лет. Причиной такого решения называется доминирование индийского штамма Дельта, перед которым особо уязвимо именно молодое население.





«На Западе уже давно введена такая практика. Мы должны тоже принять все меры по защите здоровья молодого населения, основополагающей из которых является именно вакцинация. В условиях распространения индийского штамма Дельта и приближающегося учебного периода, во время которого дети будут находиться в тесном контакте с друг другом, такая мера особо предпочтительна», - пояснил Олег Костин.

Министр здравоохранения добавил, что именно начало вакцинации детей позволит начать учебный год в очном формате, и обеспечить полноценный учебный процесс для детей и подростков — однако не исключил, что в случае ухудшения эпидемиологического состояния в регионе, школьники и студенты снова будут учиться дистанционно.

«Мы уделим особое внимание не только вакцинации детей, но и оснащенности учебных аудиторий — в частности, будут проверены работа вентиляционных систем и систем проветривания, обеззараживание воздуха и наличие термометров, дезинфекторов и рециркуляторов», - добавил чиновник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей