В Саратове решили вакцинировать детей от коронавируса COVID-19, несмотря на возражения

Image 16+
В Саратове решили вакцинировать детей от коронавируса COVID-19, несмотря на возражения
В России

Саратов готов приступить к вакцинации детей от коронавируса в ближайшее время — с таким заявлением выступил министр здравоохранения региона Олег Костин. По словам чиновника, такое решение было принято вопреки нежеланию многих родителей подвергать своих детей иммунизации, передает «ИА Красная Весна».

В саратовском Минздраве сообщили о готовности начать кампанию по вакцинации детей от 12 до 17 лет. Причиной такого решения называется доминирование индийского штамма Дельта, перед которым особо уязвимо именно молодое население. 

«На Западе уже давно введена такая практика. Мы должны тоже принять все меры по защите здоровья молодого населения, основополагающей из которых является именно вакцинация. В условиях распространения индийского штамма Дельта и приближающегося учебного периода, во время которого дети будут находиться в тесном контакте с друг другом, такая мера особо предпочтительна», - пояснил Олег Костин. 

Министр здравоохранения добавил, что именно начало вакцинации детей позволит начать учебный год в очном формате, и обеспечить полноценный учебный процесс для детей и подростков — однако не исключил, что в случае ухудшения эпидемиологического состояния в регионе, школьники и студенты снова будут учиться дистанционно. 

«Мы уделим особое внимание не только вакцинации детей, но и оснащенности учебных аудиторий — в частности, будут проверены работа вентиляционных систем и систем проветривания, обеззараживание воздуха и наличие термометров, дезинфекторов и рециркуляторов», - добавил чиновник.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
На Сахалине вакцинированным выписывали янтарную кислоту, чтобы нейтрализовать вред от прививки

Сегодня, 09:25

В Новосибирске девять школ получили финансирование на приобретение техсредств благодаря усилиям депутата

Вчера, 12:40

Цены вырастут на самое дешевое: какие продукты подорожают к концу 2021 года

Вчера, 12:20

Житель Новосибирска попал в больницу с поражением легких 40%, а через месяц выписался с 75%

Вчера, 10:25

Следственные органы Воронежской области проверяют случай нападения собак на пенсионерку

18-08-2021, 10:00

Эпидемиолог о вакцинации: «Это бег на короткую дистанцию»

18-08-2021, 09:15

Дороже Москвы: что происходит с ценами в РФ

17-08-2021, 08:55

Вице-президент РАН Хохлов заявил, что вероятность летального исхода после COVID-19 в России составляет 3,63%

16-08-2021, 23:40

Эксперты рассказали, что сделают с ценами на бензин в России

16-08-2021, 10:50

Актер Александр Бухаров считает «Солнцепек» антивоенным фильмом

15-08-2021, 19:00

Уникальное кипарисовое озеро под Анапой на краю гибели

14-08-2021, 11:55

Биолог Симак заявил, что новая волна ковида заберет жизни полумиллиона россиян

14-08-2021, 08:35

Пригожин выиграл суд у Волкова по иску о защите чести и достоинства

13-08-2021, 18:50

Булыкин прокомментировал отказ в регистрации Булановой на выборах в ЗакС Петербурга

13-08-2021, 11:20

Минздрав объяснил выдачу разных лекарств при коронавирусе COVID-19

13-08-2021, 08:35

Евгений Пригожин сравнил журналистку «Медузы» с антироссийским персонажем из «Солнцепека»

12-08-2021, 18:55

В Воронеже буксует подготовка к отопительному сезону

12-08-2021, 13:55

Министр Шойгу заявил, что ему посчастливилось работать с осужденными за геноцид

12-08-2021, 08:15

«Позор вам»: Шугалей призвал клеймить российские СМИ, поддержавшие фейк BBC о Ливии

11-08-2021, 18:35

Врач Гальперин заявил о значительном нарушении закона при вакцинации от COVID-19

11-08-2021, 10:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Эпидемиолог Гундаров: вакцинацию следует остановить
  • 17-08-2021, 12:05

Эпидемиолог Гундаров: вакцинацию следует остановить

Эпидемиолог, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров на канале «Студия Рубеж» рассказал о том, что его коллеги изучили официальные данные

Израильский врач Борис Бриль рассказал о бесполезных лекарствах для лечения коронавируса
  • 17-08-2021, 19:05

Израильский врач Борис Бриль рассказал о бесполезных лекарствах для лечения коронавируса

Препараты, эффективность которых в лечении коронавируса не доказана, в России можно купить без рецепта и даже без назначения врача, просто по совету

Эпидемиолог о вакцинации: «Это бег на короткую дистанцию»
  • 18-08-2021, 09:15

Эпидемиолог о вакцинации: «Это бег на короткую дистанцию»

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РМ Михаил Чумаков напомнил о необходимости вакцинации. Он подчеркнул, что вред от антипрививочников вылился

В Германии заявили, что десятую часть вакцин придется выкинуть из-за нежелания немцев прививаться
  • 18-08-2021, 09:45

В Германии заявили, что десятую часть вакцин придется выкинуть из-за нежелания немцев прививаться

Немцы все меньше желают прививаться от коронавируса. Падение спроса на прививки приведет к тому, что невостребованными останутся миллионы доз вакцин.

Профессор Шафалинов о вакцинации от COVID-19: это ошибка
  • Сегодня, 00:15

Профессор Шафалинов о вакцинации от COVID-19: это ошибка

Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных наук Владислав Шафалинов известен своим негативным отношением к вакцинации от

29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем
  • Вчера, 08:15

29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем

Росстат сообщил, что сознательно отказались обращаться к врачам в 2020 году 29% россиян. Об этом говорится в ежегодном отчете «Комплексное наблюдение

Новости партнеров
Новости партнеров
Полностью привитые также активно, как и непривитые, распространяют коронавирус
  • Вчера, 18:55

Полностью привитые также активно, как и непривитые, распространяют коронавирус

Ученые из Великобритании определили, что привитые от коронавируса при дельта-штамме COVID-19 являются такими же заразными, как и невакцинированные.

Французские ученые заявили, что вакцинация при штамме «дельта» усилит COVID-19
  • 18-08-2021, 20:00

Французские ученые заявили, что вакцинация при штамме «дельта» усилит COVID-19

Об антителозависимом усилении коронавируса в результате вакцинации в условиях распространения штамма «дельта» предупредила группа ученых из Франции -

В Германии заявили, что, возможно, от вакцины против COVID-19 умерло гораздо больше людей
  • 18-08-2021, 07:35

В Германии заявили, что, возможно, от вакцины против COVID-19 умерло гораздо больше людей

Заведующий кафедрой патологии Гейдельбергского университета в Германии, доктор Пете Ширмашер призвал вскрывать людей, умерших после вакцинации от

Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве
  • 18-08-2021, 22:25

Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве

Собкор Общественной службы новостей Инга Ланская на собственном опыте убедилась, как сложно получить помощь от работников государственной медицины