Политолог Ищенко допустил, что Россия и Украина могут сойтись в открытой горячей войне

Image 16+
Политолог Ищенко допустил, что Россия и Украина могут сойтись в открытой горячей войне
Украина
Политолог Ростислав Ищенко

Политолог Ростислав Ищенко допускает, что Россия и Украина могут сойтись в открытой и горячей войне. Своим мнением он поделился с изданием «Украина.ру».

«В этом мире возможно все. Открытая горячая война между Россией и Украиной в том или ином формате все равно уже была», - заявил Ищенко.

Он пояснил, что в ходе активных боевых действий в Донбассе ВСУ обстреливали территорию РФ, а на стороне ополченцев из самопровоглашенных республик воевали добровольцы из России.


По словам Ищенко, если начнется вооруженный конфликт между странами, украинцы и русские «будут стрелять» друг в друга, позабыв о том, что являются родственными народами.

История знает подобные примеры.

«Во время австро-прусских войн немцы были и с одной стороны конфликта, и с другой. Ничего, убивали друг друга как миленькие», - напомнил аналитик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Политолог Ищенко допустил, что Россия и Украина могут сойтись в открытой горячей войне

Сегодня, 13:05

Генерал ВС Украины Гордийчук: в Крыму было некому «стрелять в русских»

Сегодня, 11:30

Украина могла уступить Крым не только РФ

Сегодня, 11:30

В кинотеатре Луганска показали драму «Солнцепек»

Вчера, 11:35

Украина и НАТО готовят ударные плацдармы на Азовском море

Вчера, 10:10

Коротченко заявил о желании 70% украинских военных перейти в российскую армию

14-08-2021, 12:55

Пригожин назвал акцию националистов у суданского посольства в Киеве «вялым метеоризмом»

13-08-2021, 17:35

Генерал ВСУ Кривонос заявил, что никогда украинский народ не проиграет российской армии

17-07-2021, 14:10

Министр обороны Украины Таран призвал НАТО испытывать свои новые разработки в Донбассе

8-07-2021, 10:15

В России прогнозируют перманентное присутствие ВВС НАТО на Украине

1-07-2021, 13:10

NI: Украина не может победить РФ в военном отношении, но может нанести значительный ущерб

30-06-2021, 15:55

Данилов: Россия стремится добиться полного контроля над Черным морем

22-06-2021, 14:30

Полковник ВСУ Жданов: НАТО может развернуть ракеты в Днепре или Харькове

21-06-2021, 11:30

В Донбассе беспилотник ВСУ пытались сбить камнями

13-06-2021, 13:55

В НАТО признали украинскую армию неподготовленной к войне

8-06-2021, 14:40

ВСУ массово перебрасывают к границе с Крымом сотни танков и артиллерию

6-06-2021, 09:10

Украинские военные на границе с Крымом отработали защиту морского побережья от российского десанта

2-06-2021, 13:35

Украина массово перебрасывает свои ракетные комплексы и системы ПВО на границу с Крымом

1-06-2021, 09:05

Политолог: если Россия ослабнет, Крым может отойти к Турции

28-05-2021, 13:50

Украинский политолог: если на Украине базы НАТО и появятся, то нескоро

28-05-2021, 10:00

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Профессор Шафалинов о вакцинации от COVID-19: это ошибка
  • Вчера, 00:15

Профессор Шафалинов о вакцинации от COVID-19: это ошибка

Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных наук Владислав Шафалинов известен своим негативным отношением к вакцинации от

Полностью привитые также активно, как и непривитые, распространяют коронавирус
  • 19-08-2021, 18:55

Полностью привитые также активно, как и непривитые, распространяют коронавирус

Ученые из Великобритании определили, что привитые от коронавируса при дельта-штамме COVID-19 являются такими же заразными, как и невакцинированные.

Биолог Печковский предупредил об ухудшении зрения после вакцинации от COVID-19
  • 18-08-2021, 19:55

Биолог Печковский предупредил об ухудшении зрения после вакцинации от COVID-19

Москвичка, привившаяся «Спутником V», пожаловалась на ухудшение зрения после вакцинации от коронавируса. «Ощущение, словно смотрю через чужие

29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем
  • 19-08-2021, 08:15

29% россиян перестала обращаться к медикам при проблемах со здоровьем

Росстат сообщил, что сознательно отказались обращаться к врачам в 2020 году 29% россиян. Об этом говорится в ежегодном отчете «Комплексное наблюдение

В Нидерландах банки начали блокировать счета противников вакцинации от COVID-19
  • 19-08-2021, 15:30

В Нидерландах банки начали блокировать счета противников вакцинации от COVID-19

Счета не менее восьми влиятельных организаций, которые в Нидерландах выступают против вакцинации от коронавируса COVID-19, были заблокированы банками

Вирусолог Чепурнов призвал создать комиссию для проверки вакцин от коронавируса
  • Вчера, 20:25

Вирусолог Чепурнов призвал создать комиссию для проверки вакцин от коронавируса

Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор, вирусолог Александр Чепурнов призвал

Новости партнеров
Новости партнеров
Французские ученые заявили, что вакцинация при штамме «дельта» усилит COVID-19
  • 18-08-2021, 20:00

Французские ученые заявили, что вакцинация при штамме «дельта» усилит COVID-19

Об антителозависимом усилении коронавируса в результате вакцинации в условиях распространения штамма «дельта» предупредила группа ученых из Франции -

Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве
  • 18-08-2021, 22:25

Журналистка Инга Ланская раскритиковала запись в поликлинику в Москве

Собкор Общественной службы новостей Инга Ланская на собственном опыте убедилась, как сложно получить помощь от работников государственной медицины

Британский вакцинолог Поллард назвал коллективный иммунитет к COVID-19 мифом
  • 19-08-2021, 12:15

Британский вакцинолог Поллард назвал коллективный иммунитет к COVID-19 мифом

Британский вакцинолог Эндрю Поллард заявил о том, что коллективный иммунитет на данный момент это не более чем миф. В сложившихся условиях, когда

Генерал ВС Украины Гордийчук: в Крыму было некому «стрелять в русских»
  • Сегодня, 11:30

Генерал ВС Украины Гордийчук: в Крыму было некому «стрелять в русских»

Генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил о том, что война в Крыму обернулась бы утратой всей Украины. В интервью изданию «Левый берег» Гордийчук отметил,