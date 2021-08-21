Политолог Ищенко допустил, что Россия и Украина могут сойтись в открытой горячей войне

Политолог Ростислав Ищенко допускает, что Россия и Украина могут сойтись в открытой и горячей войне. Своим мнением он поделился с изданием «Украина.ру».

«В этом мире возможно все. Открытая горячая война между Россией и Украиной в том или ином формате все равно уже была», - заявил Ищенко.

Он пояснил, что в ходе активных боевых действий в Донбассе ВСУ обстреливали территорию РФ, а на стороне ополченцев из самопровоглашенных республик воевали добровольцы из России.

По словам Ищенко, если начнется вооруженный конфликт между странами, украинцы и русские «будут стрелять» друг в друга, позабыв о том, что являются родственными народами.

История знает подобные примеры.

«Во время австро-прусских войн немцы были и с одной стороны конфликта, и с другой. Ничего, убивали друг друга как миленькие», - напомнил аналитик.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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