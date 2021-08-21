Политолог Ищенко допустил, что Россия и Украина могут сойтись в открытой горячей войне

Доктор медицинских наук, профессор, академик Академии военных наук Владислав Шафалинов известен своим негативным отношением к вакцинации от
Ученые из Великобритании определили, что привитые от коронавируса при дельта-штамме COVID-19 являются такими же заразными, как и невакцинированные.
Москвичка, привившаяся «Спутником V», пожаловалась на ухудшение зрения после вакцинации от коронавируса. «Ощущение, словно смотрю через чужие
Росстат сообщил, что сознательно отказались обращаться к врачам в 2020 году 29% россиян. Об этом говорится в ежегодном отчете «Комплексное наблюдение
Счета не менее восьми влиятельных организаций, которые в Нидерландах выступают против вакцинации от коронавируса COVID-19, были заблокированы банками
Руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра Фундаментальной трансляционной медицины, профессор, вирусолог Александр Чепурнов призвал
Об антителозависимом усилении коронавируса в результате вакцинации в условиях распространения штамма «дельта» предупредила группа ученых из Франции -
Собкор Общественной службы новостей Инга Ланская на собственном опыте убедилась, как сложно получить помощь от работников государственной медицины
Британский вакцинолог Эндрю Поллард заявил о том, что коллективный иммунитет на данный момент это не более чем миф. В сложившихся условиях, когда
Генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил о том, что война в Крыму обернулась бы утратой всей Украины. В интервью изданию «Левый берег» Гордийчук отметил,
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