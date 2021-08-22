В России стартовал эксперимент по выплатам жителям ежемесячного пособия в 10 тысяч рублей

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В России стартовал эксперимент по выплатам жителям ежемесячного пособия в 10 тысяч рублей
Экономика / В России

Стало известно о том, что вскоре жители России смогут получать ежемесячные пособия в размере 10 тысяч рублей. Проект будет запущен в качестве эксперимента в некоторых регионах страны. Подчеркивается, что полученные средства можно будет потратить на что угодно. Об этом сообщает «PRIMPRESS».

Выплаты будут представлять собой базовый доход. Уже долгое время велись разговоры о подобном проекте, но теперь наконец власти перешли от обсуждений к реальным действиям.

На подобный эксперимент уже решились власти Нижегородской области. В ближайшее время семьи смогут получить по 10 тысяч рублей. На начальном этапе претендовать на пособия смогут 20 семей. При этом подчеркивается, что они могут как с детьми, так и без.

Представители программы объяснили, что потратить выделенные средства можно будет на любые нужды. Но все же будет одно условие – к концу эксперимента семьи должны предоставить отчет по тратам. Таким образом станет ясно, насколько эти деньги им помогли.

В эксперименте примут участия семьи в возрасте от 18 до 45 лет. При отборе учитывался уровень их доходов. Важно, чтобы он был на уровне среднего в регионе.

«Результаты будут предоставлены в открытом доступе. Ознакомиться с данными смогут все. Вообще каждой идее нужно приделывать ноги. Очень надеюсь, что после выборов, те партии, которые собственно и говорили о таких пособиях, не забудут о них бесследно», - резюмировал один из инициаторов выдачи выплат.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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