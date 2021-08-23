«Дробные» дозы вакцины от COVID-19 для ревакцинации помогут привить весь мир

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«Дробные» дозы вакцины от COVID-19 для ревакцинации помогут привить весь мир
Здоровье

Для ревакцинации населения врачи могут использовать «дробные» дозы антиковидной вакцины. Об этом пишет Naked Science со ссылкой на The Guardian.

Возможность применения «дробных» доз вакцины изучили британские ученые. Они отметили, что это позволит обеспечить защиту большего количества людей, что важно для формирования иммунной прослойки по всему миру, особенно в странах с низким уровнем дохода.

О проблеме нехватки вакцин в бедных странах мира уже не раз говорили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Они обращают внимание на то, что есть немало стран, в которых жители не могут получить даже первую дозу вакцины, тогда как в развитых государствах начинают делать повторные прививки от коронавируса.

Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) изучает возможность использования меньших доз вакцин. Пока эксперты JCVI говорят о том, что повторные прививки для взрослых необходимы, если это люди из группы риска и нуждаются в повышении уровня антител.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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