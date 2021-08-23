37-летний житель Волгоградской области привился от COVID-19 и умер через 8 дней

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37-летний житель Волгоградской области привился от COVID-19 и умер через 8 дней
В России

37-летний мужчина в Волгоградской области скончался спустя 8 дней после того, как привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». В местных СМИ рассказали подробности этой трагедии.

Вдова умершего теперь пытается выяснить, что же стало причиной смерти ее мужа, которому 23 августа исполнилось бы 38 лет.

Со слов Екатерины, она с Дмитрием пришла 23 июля в четвертую поликлинику, где ее муж планировал привиться от коронавируса. Женщина отмечает, что в очереди с ними стояли и те, кто хочет привиться, и те, кто уже заразился коронавирусом, пишет Volga-Day.

«На добровольной основе захотел вакцинироваться. Сначала стояли в регистратуре, где нам выдали карту, чтобы попасть к терапевту. Врач раздала очереди градусники, чтобы измерить температуру перед прививкой, меряли даже не в кабинете у доктора, а в коридоре. Температура у мужа была нормальной. В кабинет заходили в общей очереди — сначала шел заболевший, второй человек — на вакцинацию», — поделилась Екатерина.

В кабинете у людей меряли температуру и давление. И хотя давление у Дмитрия было повышенным, его все равно отправили на вакцинацию, выписав ему «Престариум». А спустя восемь дней Дмитрий умер. Без отца остались двое детей.

Вдова умершего рассказывает, что после вакцинации ее супруг жаловался не только на температуру, но и на высокое давление. Мужчина, со слов супруги, в какой-то момент начал кричать от головной боли, и она вызвала медиков. Еще до их приезда он впал в кому, после чего его поместили в отделение интенсивной терапии. Помочь медики ему не смогли.

Врачи сообщили Екатерине, что у ее мужа была аневризма, хотя ранее мужчина на нее никогда не жаловался. Причиной смерти взрослого молодого мужчины стало субарахноидальное кровоизлияние.

В медкарте мужа, рассказывает Екатерина, она нашла запись, что у ее мужа давление 120 на 80, при чем ему выписали лекарство от давления и указали, что у него есть туберкулез, хотя такого заболевания у него никогда не было.

По мнению женщины, вакцинация и лекарство, которое ему выписали, могли спровоцировать разрыв аневризмы. Поэтому она уверена, что терапевту не стоило разрешать ее мужу вакцинироваться. Женщина настаивает на проверке трагедии с мужем.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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