Уехавший из России писатель Головков пожаловался на москвичей

Писатель и журналист Анатолий Головков, который в Москве жил в течение 54 лет, а затем переехал в Израиль, удивился тому, как поменялась Москва за несколько десятилетий. Стал другим не только облик, но и люди. Исчез дух той старой Москвы, по которому он испытывает ностальгию.

«Чай, печеньки и книги до потолка» в старых квартирах и «старухи-театралки в пенсне» остались в прошлом.

В интервью «Мосленте» Головков, москвич в четвертом поколении, заявил, что очень переживает за коренных жителей столицы. Москва перенаселена из-за огромного числа приезжих. Они теперь размещаются в историческом центре, а истинные москвичи вынуждены перебираться на периферию.

«Так что теперь дети жителей Арбата владеют квартирами где-то в Орехове-Борисове или Бибиреве. Именно так и была разрушена моя Москва», — посетовал журналист.

Во время недавнего приезда Головкова неприятно поразила закрытость современных москвичей. Ранее можно было спросить дорогу у одного человека, как на помощь тут же спешили все, кто этот вопрос слышал, - таксисты, случайные прохожие. Все с удовольствием рассказывали, как пройти туда-то и туда-то или проехать. Сейчас, резюмировал писатель, «эти люди куда-то поисчезали».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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