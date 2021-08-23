Деньги упадут на карту: кому в августе поступят выплаты от ПФР

В Пенсионном фонде России анонсировали начисление новых социальных и пенсионных выплат для россиян. Указывается, что денежное поступление в размере от 10 до 30 тысяч рублей начнут поступать с 23 августа по заявлению граждан, передает «Primpress.ru».

Единоразовая помощь от ПФР предназначается для каждого ребенка школьного возраста — при этом в случае если ребенок имеет инвалидность, он имеет право получить данную помощь в возрасте до 23 лет. Специалисты напоминают, что если в семье имеется трое детей до 18 лет, то денежная выплата составит 30 тысяч рублей. Указывается, что для возможности получить выплату от Пенсионного фонда необходимо заблаговременно подать заявление — лучше всего это сделать через портал госуслуг.

«Для своевременного поступления выплат к началу учебного года заявления необходимо подать в течение ближайших трех дней», - напомнили в ПФР.

Указывается, что часть российских семей уже получили выплаты на детей — для тех, кто еще не подал заявление, оформлена СМС-рассылка с напоминанием. Эксперты добавили, что после подачи заявления будет проходить рассмотрение в течение 5 рабочих дней — в случае одобрения заявки, денежная выплата поступит на счет на протяжении 3 дней.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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