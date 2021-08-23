Деньги упадут на карту: кому в августе поступят выплаты от ПФР

Терапевт, специалист по рефлексотерапии города Монбризон Лаура Кэтрин Дубьен заявила, что выступает против обязательной вакцинации. Она предпочитает
О причинах роста заболеваемости COVID-19 после вакцинации рассказал эксперт Минздрава. Стоит отметить, что информация об увеличении суточного числа
Боевики запрещенной в России террористической организации «Талибан» повторили культовый снимок с американскими солдатами, который был сделан во
В Израиле спрос на поддельные сертификаты о вакцинации от COVID-19 вырос на 25 процентов. Об этом сообщила на страницах The Media Line журналистка
Генерал ВСУ Игорь Гордийчук заявил о том, что война в Крыму обернулась бы утратой всей Украины. В интервью изданию «Левый берег» Гордийчук отметил,
Российский военный эксперт Алексей Леонков раскрыл тайный план США по Афганистану. По его словам, трусливый побег афганской армии и «подарок» в виде
В Пенсионном фонде России анонсировали начисление новых социальных и пенсионных выплат для россиян. Указывается, что денежное поступление в размере
Вакцинация от коронавируса в России, как и в мире, продолжается. Большинство людей переносят прививки легко, не сталкиваясь с выраженными побочными
Юрист Алена Барсова прокомментировала отношение россиян к вакцинации от коронавируса. Она отметила, что хотя клинические испытания препарата «Спутник
Российское посольство в Афганистане продолжает работать в то время, как западные страны эвакуируют своих дипломатов после захвата страны талибами
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