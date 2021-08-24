В Петербурге автоблогера Арчи задержали после опасной езды на Московском шоссе

Вечером 23 августа инспекторы ГИБДД в Петербурге приметили авто известного автоблогера Арчи, который запомнился многим пользователям интернета роликами с опасной ездой. В Instagram-аккаунте Арчи 22 августа появились видеокадры, на которых Mercedes-Benz движется в плотном потоке и выделывает опасные трюки на Московском шоссе. В кадрах лихач быстро и резко перестраивался из ряда в ряд.

На видео дорогостоящий автомобиль с замазанными номерами вылетает из левой полосы в правую. Mercedes-Benz заносит и на мгновение машина встает поперек движения. К вечеру ролик был удален, однако Mercedes-Benz успел попасть в поле зрения правоохранителей и был отправлен на спецстоянку для проверки подлинности номера. Машину владельцу пока не вернули.

Арчи рассказал подписчикам в Instagram о своей встрече с ГИБДД и предупредил их, что «пропадет на какое-то время».

Примечательно, что Арчи является приятелем блогера Эдварда Била, который несколько месяцев назад устроил ДТП в Москве. В аварию попала женщина и, как выяснилось, она получила тяжелые травмы.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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