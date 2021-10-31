Появилась реальная опасность разрушения системы обороны самопровоглашенных республик Донбасса

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Появилась реальная опасность разрушения системы обороны самопровоглашенных республик Донбасса
Украина

Захват подразделениями ВСУ Старомарьевки - очень плохой знак, считают аналитики портала «Аргументы недели». 

Они предупреждают о реальной опасности разрушения системы обороны самопровоглашенных донбасских республик. От Старомарьевки до российско-украинской границы по прямой менее трех десятков километров. Украинские войска могут ударить в направлении Старомарьевка – Тельманово и с востока. Эти действия позволят украинским бойцам решить сразу две задачи - отсечь защитников южных рубежей самопровоглашенной ДНР от основных сил и выйти, собственно, на границу с РФ. Ополченцы, судя по всему, в результате этих действий лишатся выхода к морю, а южные подразделения будут полностью и быстро разгромлены ВСУ.

Аналитики не исключают, что Киев может начать наступление в северном направлении вдоль границы с РФ.

«Украинская армия способна выставить не менее 200 тысяч штыков, включая отряды ССО, и сосредоточить в Донбассе до 600 танков, до 800 единиц БМП, БТР и БРДМ. Если учесть, что ополчение - это только 35 тысяч штыков, основную часть которых составляют немолодые бойцы, под таким напором системы обороны республик Донбасса не смогут долго сопротивляться», - пояснили эксперты.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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