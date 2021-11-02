Делягин: Минфин надеется на резкое вымирание пенсионеров

Известный российский экономист, а с недавнего времени зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал заложенное в проект бюджета сокращение расходов на здравоохранение. Это, по его словам, означает верную гибель большего числа россиян. В то же время, убежден Делягин, живучесть пенсионеров в Минфине недооценили.

Расходы на социальную политику в 2022 году ждет сокращение на 9,6%. К 2024 запланировано их снижение на 8,2%.

«Динамика пенсионных расходов иная: их реальное сокращение относительно уровня 2021 года вырастет с 8,3% в 2022 до 13,6% в 2024 году», — пишет Михаил Делягин в своей статье, которую опубликовал ранее на страницах издания «Свободная пресса», а недавно она появилась и на портале столичного городского отделения КПРФ.

Экономист настаивает на том, что Минфин страны живучесть пенсионеров попросту недооценил.

«При заложенном в бюджет 2021 года сокращении доли пенсионных расходов с 18,9% в 2018 году до 15,0% реальные расходы по этой статье за январь—август снизились лишь до 16,5%», — пояснил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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