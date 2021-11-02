Делягин: Минфин надеется на резкое вымирание пенсионеров

Image 16+
Делягин: Минфин надеется на резкое вымирание пенсионеров
Экономика
Михаил Делягин

Известный российский экономист, а с недавнего времени зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин прокомментировал заложенное в проект бюджета сокращение расходов на здравоохранение. Это, по его словам, означает верную гибель большего числа россиян. В то же время, убежден Делягин, живучесть пенсионеров в Минфине недооценили.

Расходы на социальную политику в 2022 году ждет сокращение на 9,6%. К 2024 запланировано их снижение на 8,2%.

«Динамика пенсионных расходов иная: их реальное сокращение относительно уровня 2021 года вырастет с 8,3% в 2022 до 13,6% в 2024 году», — пишет Михаил Делягин в своей статье, которую опубликовал ранее на страницах издания «Свободная пресса», а недавно она появилась и на портале столичного городского отделения КПРФ.

Экономист настаивает на том, что Минфин страны живучесть пенсионеров попросту недооценил.

«При заложенном в бюджет 2021 года сокращении доли пенсионных расходов с 18,9% в 2018 году до 15,0% реальные расходы по этой статье за январь—август снизились лишь до 16,5%», — пояснил он.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Какой категории пенсионеров в РФ повысят размер доплат к пенсии

24-10-2021, 09:03

87 тысяч рублей могут выплатить до конца 2021 года некоторым гражданам в РФ

17-10-2021, 08:23

Болгары назвали Россию ненадежным партнером из-за ситуации с газом

14-10-2021, 13:13

Экономисты РЭУ: реальные доходы россиян не растут и уровень бедности не снижается

13-10-2021, 18:33

Россия может лишиться крупнейшего рынка сбыта патронов - американского

12-10-2021, 08:38

World Oil: Путин одним своим заявлением оставил газовиков США без зарплаты

11-10-2021, 08:23

ФСС зачислит на карты некоторым гражданам в России новую выплату в размере 4 тыс. рублей

10-10-2021, 16:18

Деньги готовят к «обнулению»: жителей России предупредили о неизбежной девальвации

10-10-2021, 08:08

Пенсионеры в России замерзнут насмерть

8-10-2021, 09:23

Преподаватель Корнейчук: Россиян подготавливают к обнулению денег

4-10-2021, 15:28

Эксперт Марунич: «Газпром» наказал Польшу за антироссийскую политику сокращением поставок газа

4-10-2021, 13:18

Профессор Воробьев: пенсию по старости надо отменить, она убивает

2-10-2021, 12:23

ПФР ожидает сокращение пенсионеров на 326 тыс. человек в 2022 году

2-10-2021, 11:24

Могут получать более 10 тысяч рублей. У кого есть право на повышенную выплату

30-09-2021, 12:55

По 7 700 рублей каждому жителю РФ: Для оформления такой выплаты остается 2 дня

30-09-2021, 09:30

«Черное зло» бьет рекорды в ЕС

28-09-2021, 17:10

Пенсионный фонд РФ объяснил правила прибавки пенсионерам в 6 044 рубля

28-09-2021, 14:15

С 1 октября изменятся правила выплаты пенсий. Кого затронет?

28-09-2021, 12:15

Латвия и Эстония просят энергии из РФ

27-09-2021, 12:45

До выплат не доживете. Граждан в России готовят к повышению пенсионного возраста

27-09-2021, 11:15

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Российский врач проговорился в прямом эфире о жертвах вакцинации
  • 31-10-2021, 09:18

Российский врач проговорился в прямом эфире о жертвах вакцинации

Врач-иммунолог Николай Крючков, выступая в эфире программы «Место встречи» на канале НТВ, проговорился о жертвах вакцинации. На это обратил внимание

Профессор Еделев заявил о засекреченных данных третьей фазы испытаний COVID-вакцины
  • 31-10-2021, 17:08

Профессор Еделев заявил о засекреченных данных третьей фазы испытаний COVID-вакцины

Аргументами в пользу и против введения в России обязательной вакцинации от коронавируса в студии «ЦарьГрада» обменялись недавно доктора медицинских

Эпидемиолог объяснил, почему при большем числе привитых заболеваемость ковидом не снижается
  • 31-10-2021, 14:48

Эпидемиолог объяснил, почему при большем числе привитых заболеваемость ковидом не снижается

Темпы вакцинации в России увеличиваются, а уровень заболеваемости не снижается. По данным оперштаба, за последние сутки коронавирусом заразились

Опубликован мрачный прогноз по поводу развития пандемии COVID-19
  • 30-10-2021, 17:43

Опубликован мрачный прогноз по поводу развития пандемии COVID-19

Эксперты и врачи в своих прогнозах о развитии пандемии коронавируса в большинстве своем мрачны и не надеются на то, что она завершится в 2022 году.

Профессор: Правительство Италии сняло с себя ответственность за вакцинацию от COVID-19
  • 31-10-2021, 20:33

Профессор: Правительство Италии сняло с себя ответственность за вакцинацию от COVID-19

Итальянский ученый Джорджио Агамбен сообщил о неправомерных действиях Минздрава страны, которое навязывает гражданам обязательную вакцинацию от

Европейцы не верят вакцине от COVID-19
  • Вчера, 10:28

Европейцы не верят вакцине от COVID-19

Антипрививочные настроения все больше охватывают Европу. Уровень недоверия к вакцине увеличивается еще больше, особенно на фоне сообщений о

Новости партнеров
Новости партнеров
Профессор Редько: ситуация в стране не позволяет убедиться в том, что вакцина защищает
  • 30-10-2021, 19:13

Профессор Редько: ситуация в стране не позволяет убедиться в том, что вакцина защищает

В Госдуме предлагают ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для всех граждан. Ранее с таким предложением выступили в Ассоциации компаний

Появилась реальная опасность разрушения системы обороны самопровоглашенных республик Донбасса
  • 31-10-2021, 16:28

Появилась реальная опасность разрушения системы обороны самопровоглашенных республик Донбасса

Захват подразделениями ВСУ Старомарьевки - очень плохой знак, считают аналитики портала «Аргументы недели». Они предупреждают о реальной опасности

Вирусолог Чепурнов назвал российских ученых самым слабым звеном во время пандемии коронавируса
  • 30-10-2021, 23:08

Вирусолог Чепурнов назвал российских ученых самым слабым звеном во время пандемии коронавируса

Доктор биологических наук, профессор-вирусолог Александр Чепурнов в своем интервью изданию «Бизнес Онлайн» назвал ученых России самым слабым звеном

Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID
  • 30-10-2021, 16:08

Минздрав России тайно запретил врачам ставить детям диагноз COVID

Источник агентства URA в Минздраве РФ сообщил, что ведомство негласно запрещает врачам ставить диагноз «коронавирус» несовершеннолетним, у которых