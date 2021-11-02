Омутных и Шафалинов: Власть провалила борьбу с COVID-19

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Омутных и Шафалинов: Власть провалила борьбу с COVID-19
В России

Лидер движения «Здоровье нации» Дмитрий Омутных и доктор медицинских наук, профессор Владислав Шафалинов оценили эпидемиологическую обстановку в РФ и эффективность мер, к которым прибегли власти, чтобы остановить распространение коронавируса. Свои мнения специалисты высказали в эфире телеканала «ЦарьГрад».

Дмитрий Омутных считает, что в стране ковид-ограничения вводятся довольно хаотично. Высокая смертность наблюдалась и месяц-два назад, но тогда регионы не прибегали к локдаунам. То, к чему прибегли сейчас, по мнению Омутных называется «тушением пожара бензином».

Владислав Шафалинов согласен, что борьба с коронавирусом выглядит довольно непоследовательной, словно основная задача властей - не остановить вирус, а совершить «убийство малого и среднего бизнеса».

«Что бы нам ни говорили, никакой реальной поддержки малого и среднего бизнеса не было и нет. Власть провалила борьбу с COVID-19», – говорит профессор.

Шафалинов не исключил, что локдаун или так называемые нерабочие дни в стране могут быть продлены до 25 февраля. Если это случится, бизнес многих россиян будет окончательно разрушен и уничтожен.

С медицинской точки зрения локдаун совершенно не та мера, которая может привести к какому-то внятному результату, уверен профессор.

«В этой ситуации мы все, с какой бы стороны баррикад ни находились, должны сесть и подумать, как всё делать правильно с точки зрения медицины в целом и эпидемиологии в частности. Самое главное – должно быть лечение этого заболевания по правильным протоколам», - заключил Владислав Шафалинов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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