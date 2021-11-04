Россиянка просит Минздрав ответить, почему ее супруг скончался после прививки «ЭпиВакКороной»

62-летний житель Петропавловска-Камчатского Владимир Ломов в июне вакцинировался препаратом «ЭпиВакКорона». Через месяц у него подтвердился коронавирус и он скончался. Его супруга просит Минздрав ответить, почему так произошло, и пытается докопаться до истинной причины его гибели, сообщает «Ом1».

«Здоровый 62-летний мужчина угас за несколько дней. Почему это случилось? Ведь нам говорили, что прививка нас защитит?» — приводит издание слова Ирины Ломовой.

Женщина, которая также вместе с супругом привилась в июне, говорит, что она и муж поверили утверждениям, что прививка поможет избежать заболевания в тяжелой форме. Но этого не произошло - ее супруг не только заболел, но и скончался от коронавируса.

По словам жительницы Петропавловска-Камчатского, мужчине стало плохо вскоре после второго компонента вакцины. Семья вызвала бригаду скорой помощи. Приехавшая по вызову врач сказала, что у Владимира коронавирус, но заверила, что все будет хорошо, так как мужчина вакцинирован. Медик решила не госпитализировать больного. Но на следующий день ему стало хуже. Было так плохо, что самостоятельно дойти до машины, которая отвезла его в госпиталь, без помощи жены и сына, дойти не мог.

В середине июля Владимира не стало.

«Я в отчаянии спрашиваю, почему же так случилось? Медик пожимает плечами, говорит, что и вакцинированные тоже попадают в морг. Я в ужасе», — говорит Ирина.

Женщина сейчас собирает всю документацию и собирается направить ее в Минздрав РФ, с требованием объяснить, почему ее муж скончался от коронавируса после вакцинации.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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