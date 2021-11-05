Фармаколог Кондрахин назвал причины для медотвода от вакцинации «Спутником V»

Клинический фармаколог и кандидат медицинских наук озвучил причины, из-за которых россиянам нельзя прививаться вакциной «Спутник V», пишет агентство РИА Новости.

К 100%-ным противопоказаниям к вакцинации он отнес коллапс, шок и судороги, которые наблюдались после прививок, а также гиперчувствительность к одному или нескольким компонентам в составе препарата. Также Кондрахин указал на тяжелые аллергии в анамнезе - отек Квинке, анафилактический шок. В списке также полиморфная экссудативная экзема.

Не применяется вакцина пока среди несовершеннолетних. Показанием для временного медотвода является обострение хронических заболеваний, а также развившиеся острые инфекционные и неинфекционные заболевания.

Кандидат медицинских наук напомнил, что по показаниям вакцинированы «Спутником V» могут быть беременные женщины. Также прививку разрешили делать кормящим матерям.

Кондрахин подчеркнул, что при некоторых заболеваниях прививаться необходимо с осторожностью. Это заболевания ЦНС, хронические заболевания печени и почек, болезни эндокринной и кроветворной систем, нарушение мозгового кровообращения, острый коронарный синдром.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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