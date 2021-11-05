Защитник вакцинации Еделев заявил, что сомневается в эффективности вакцин

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, известный в стране защитник вакцинации, выступил с довольно неожиданным признанием. Как передает «ЦарьГрад», в его эфире он отметил, что сомневается в эффективности вакцин. Но добавил, что полностью уверенным в том, что вакцины неэффективны, он тоже быть не может.

В беседе с обозревателем Юрием Пронько врач напомнил, что все-таки вакцины, которые используются сейчас, разрабатывались под уханьский штамм коронавируса. То есть сегодня можно эффективность препаратов поставить под сомнения, ведь по миру распространился дельта-вариант.

«Сейчас по сравнению с уханьским вирусом он заразнее в три раза. Следующий штамм AY4.2 будет в четыре с половиной. Отсюда корреляция: чем более заразный вирус, тем больше у нас заболевших», - пояснил Еделев.

Ведущий программы Пронько попросил доктора наук конкретизировать насчет российских вакцин. В частности, под какой штамм «заточены» пять вакцинных препаратов, которые применяются для иммунизации россиян. Еделев ответил, что первые две вакцины нацеливались на уханьский вариант.

«То есть они неэффективны?» - прямым текстом спросил телеведущий.

«Я сомневаюсь в их эффективности. Я не могу сказать, что они неэффективны, я сомневаюсь», - честно ответил врач.

Он допустил, что теперь разработчикам вакцинных препаратов надо будет «гоняться за каждой мутацией». Но, подчеркнул он, есть и хорошие новости. Например, «Спутник V» может быть с легкостью, всего лишь за 65 дней, адаптирован под различные мутации.

Под дельта-штамм вакцина уже модернизирована.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

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