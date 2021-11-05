Защитник вакцинации Еделев заявил, что сомневается в эффективности вакцин

Заведующий Лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в интервью газете «Московский комсомолец» обозначил главное последствие коронавируса
В 2022 году ожидается большая облава на служащих, являющихся противниками вакцинации от коронавируса. Об этом пишет сайт телеканала «ЦарьГрад» .
Главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Минздрава Забайкалья Константин Шаповалов, выступая на Всероссийской научно-практической конференции,
Недавно лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в своей авторской передаче «Смысл игры» заявил о том, что работа по продвижению вакцинации
Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев, известный в стране защитник вакцинации, выступил с довольно неожиданным признанием. Как передает «ЦарьГрад»,
Американское издание The Hill сообщило о том, что Китай запустил программу строительства пусковых установок для ракет, способных нести ядерное
Кампания по массовой иммунизации детей от коронавируса может стартовать в США в ближайшее время. По заявлению координатора Белого дома по борьбе с
Как стало известно СМИ, в период нерабочих дней в России ограничили в правах людей, не имеющих QR-кода о вакцинации или справки о перенесенном
Научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Виталий Зверев высказал сомнения по поводу предложения директора центра им. Гамалеи
Доктор медицинских наук, профессор Александр Редько допускает, что статистика по зараженным и летальным исходам после вакцинации в России настолько
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