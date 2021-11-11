Профессор РАН Нестик объяснил, почему Россия по уровню вакцинации оказалась позади многих стран

Доктор психологических наук из Института психологии РАН, профессор Тимофей Нестик рассказал о том, почему в России темпы вакцинации ниже, чем во многих других странах.

В беседе с РГ он подчеркнул, что аргументов у антипрививочников много, поэтому для переубеждения придется приводить разные доводы в пользу вакцинации.

Нестик отметил, что в России в сравнении с другими странами уровень готовности к вакцинации один из самых низких в мире. И это касается не только вакцинации против коронавируса, ведь еще до пандемии в РФ до 40% граждан с осторожностью относились к прививкам от каких-либо инфекций.

По словам эксперта, все же убежденных антипрививочников в РФ около 15%, и 40% граждан не готовы вакцинироваться в ближайшее время. Поэтому важно найти аргументы, которые бы переубедили их ускорить принятие решения о вакцинации.

Опросы показывают, что из тех, кто не спешит вакцинироваться, немалая часть сомневается в безопасности и эффективности вакцин. И то, что немало высокопоставленных и публичных лиц негативно высказывались касательно вакцинации от коронавируса, только усилило их сомнения по поводу российских вакцин.

Появились различные конспирологические теории. Люди предпочитают повышать самооценку, заявляя, что «знают, что происходит на самом деле», оперируя той информацией, которая получена была далеко не из самых надежных источников.

Эксперт добавил, что властям следует вести разъяснительную работу касательно вакцинации, объясняя все до мелочей и предоставляя максимально подробную статистику и по заболеваемости, и по летальным исходам как вакцинированных, так и невакцинированных лиц. Это позволит гражданам взвешенно принять решение о вакцинации, отбросив ложные представления как о самой болезни, так и о вакцинах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей