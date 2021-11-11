Профессор РАН Нестик объяснил, почему Россия по уровню вакцинации оказалась позади многих стран

Image 16+
Профессор РАН Нестик объяснил, почему Россия по уровню вакцинации оказалась позади многих стран
Здоровье

Доктор психологических наук из Института психологии РАН, профессор Тимофей Нестик рассказал о том, почему в России темпы вакцинации ниже, чем во многих других странах.

В беседе с РГ он подчеркнул, что аргументов у антипрививочников много, поэтому для переубеждения придется приводить разные доводы в пользу вакцинации.

Нестик отметил, что в России в сравнении с другими странами уровень готовности к вакцинации один из самых низких в мире. И это касается не только вакцинации против коронавируса, ведь еще до пандемии в РФ до 40% граждан с осторожностью относились к прививкам от каких-либо инфекций.

По словам эксперта, все же убежденных антипрививочников в РФ около 15%, и 40% граждан не готовы вакцинироваться в ближайшее время. Поэтому важно найти аргументы, которые бы переубедили их ускорить принятие решения о вакцинации.

Опросы показывают, что из тех, кто не спешит вакцинироваться, немалая часть сомневается в безопасности и эффективности вакцин. И то, что немало высокопоставленных и публичных лиц негативно высказывались касательно вакцинации от коронавируса, только усилило их сомнения по поводу российских вакцин.

Появились различные конспирологические теории. Люди предпочитают повышать самооценку, заявляя, что «знают, что происходит на самом деле», оперируя той информацией, которая получена была далеко не из самых надежных источников.

Эксперт добавил, что властям следует вести разъяснительную работу касательно вакцинации, объясняя все до мелочей и предоставляя максимально подробную статистику и по заболеваемости, и по летальным исходам как вакцинированных, так и невакцинированных лиц. Это позволит гражданам взвешенно принять решение о вакцинации, отбросив ложные представления как о самой болезни, так и о вакцинах.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Опубликованы основания для абсолютного медотвода от вакцинации от коронавируса COVID-19

Сегодня, 12:38

Сотрудник МФТИ: «После вакцинации «Спутником» жидкость в легких и подозрение на онкологию»

Сегодня, 11:03

Профессор РАН Нестик объяснил, почему Россия по уровню вакцинации оказалась позади многих стран

Сегодня, 09:53

Определена новая цель для вакцин против коронавируса COVID-19

Вчера, 20:58

Минздрав РФ предложил ввести ковид-комиссаров в медучреждениях

Вчера, 20:03

Доктор Мясников поддержал обязательную вакцинацию, выставив встречное требование властям

Вчера, 15:08

Moderna и госагентство США поругались из-за вакцины от коронавируса COVID-19

Вчера, 11:33

Академик Зверев призвал отказаться от вакцинации детей против коронавируса COVID-19

Вчера, 10:53

Врач раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения

9-11-2021, 23:53

Эпидемиолог Дубинин заявил о невозможности победить коронавирус

9-11-2021, 16:08

Вирусолог РАН Чумаков призвал признать антипрививочников террористами

9-11-2021, 15:48

Сколько людей умирают в разных странах мира после вакцинации: уровень летальности

9-11-2021, 09:43

Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников

8-11-2021, 15:43

Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх

8-11-2021, 14:43

Профессор Редько рассказал, почему скрывается статистика по вакцинации от COVID-19

7-11-2021, 18:28

Врач Ершов заявил, что слова Гинцбурга настраивают россиян против COVID-вакцинации

7-11-2021, 17:33

Ученый-иммунолог Карташаева-Эмберц назвала главные ошибки российских медиков при лечении COVID-19

7-11-2021, 15:13

Демограф Тимаков рассказал, как вакцинация от коронавируса влияет на летальность

7-11-2021, 12:13

Названы безусловные основания медотвода от вакцинации против ковида

7-11-2021, 10:28

Стало известно, почему не хотят делать вскрытие умерших от COVID-19 коронавируса

7-11-2021, 00:58

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх
  • 8-11-2021, 14:43

Доктор наук Гундаров: кривая заболеваемости и летальности после вакцинации пошла вверх

Доктор медицинских наук Игорь Гундаров в эфире программы «ЦарьГрад. Главное» призвал разработчиков и власти предоставить доказательства того, что

Профессор РАН Сергей Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации
  • Вчера, 12:38

Профессор РАН Сергей Глазьев заявил о денежном интересе инициаторов обязательной вакцинации

Российский экономист, профессор РАН и политик Сергей Глазьев назвал настоящую подоплеку программы массовой вакцинации в России. По мнению эксперта,

Theexpose.uk написало о ковидной катастрофе из-за вакцин от коронавируса
  • 9-11-2021, 10:53

Theexpose.uk написало о ковидной катастрофе из-за вакцин от коронавируса

Статистика по летальным исходам среди привитых вынудила британское издание Theexpose.uk написать о ковидной катастрофе. Журналисты сделали достоянием

Врач раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения
  • 9-11-2021, 23:53

Врач раскрыл причины повышения смертности от COVID-19 во время вакцинации населения

В России был зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса: за день скончались 1211 человек. А прирост заболевших за сутки уже перевалил за

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане
  • 9-11-2021, 20:13

Иммунологи рассказали, насколько заразны вакцинированные от коронавируса COVID-19 граждане

В американском городе Провинстауне произошла вспышка коронавируса. Она показала, что 74% заразившихся ранее были вакцинированы. Теперь врачи спорят о

Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников
  • 8-11-2021, 15:43

Доктор медицинских наук Фаворов предложил маркировать антипрививочников

В эфире радиостанции «Эхо Москвы» доктор медицинских наук, эпидемиолог, руководитель медицинско-исследовательской компании DiaPrep System Inc Михаил

Новости партнеров
Новости партнеров
Доктор Мясников поддержал обязательную вакцинацию, выставив встречное требование властям
  • Вчера, 15:08

Доктор Мясников поддержал обязательную вакцинацию, выставив встречное требование властям

Обязательная вакцинация от COVID-19 возможна, если власти готовы выплатить компенсацию всем, у кого возникнут проблемы со здоровьем из-за прививок.

Эпидемиолог Дубинин заявил о невозможности победить коронавирус
  • 9-11-2021, 16:08

Эпидемиолог Дубинин заявил о невозможности победить коронавирус

Эпидемиолог, директор по качеству компании «Добролов» Николай Дубинин заявляет о невозможности победить коронавирус. Хочет того человечество или нет,

The Independent: врач Хопкинс объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19
  • 9-11-2021, 10:58

The Independent: врач Хопкинс объяснила, почему привившиеся умирают от COVID-19

Многие пожилые привитые люди умирают от коронавируса потому, что уже через пять-шесть месяцев эффективность вакцины снижается. Поэтому для них крайне

Вирусолог РАН Чумаков призвал признать антипрививочников террористами
  • 9-11-2021, 15:48

Вирусолог РАН Чумаков призвал признать антипрививочников террористами

Лица, выступающие против вакцинации, следует признавать террористами. Об этом заявил вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр